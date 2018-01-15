"Big Bang Gençlik Orkestrası" konseri

İSTANBUL (AA) - Big Bang Gençlik Orkestrası, ''Öyle bir müzik düşünün ki içinde hayalleriniz olsun'' sloganıyla hazırladığı konseri müzikseverlerle buluşturacak.
Alay Köşkü Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlenecek olan konser, 19 Ocak saat 19.00'da, Gökhan Faruk Ünal şefliğinde gerçekleşecek.
Şef Ünal ve öğrencileri tarafından 2007'de kurulan Big Bang Gençlik Orkestrası, bünyesinde yer alan akustik yaylı enstrümanlar, nefesli enstrümanlar, ritm, piyano eşliğinde birçok solistin yanı sıra Mısırlı besteci Muhammed Kadri Süleyman'ın kendi bestelerinden oluşan repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir konser verecek.
Yenikapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Etnospor Kültür Etkinleri"nde de yer alan Orkestra, "Spirituals", "Luxor", "I love You", "So Long My Brothers", "Tomorrow", "Al that Love", "The Egyptian Samba", "Your Morning İs Utmost Beatiful", "Reaching İn The Dream", "Excitement", "No!", "Conga", "Rondo" ve "Farewell" isimli eserleri seslendirecek.
Konser, ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.
(AA)
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