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Biga’da 54. kütüphane haftası kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, yeni nesil çocuklar yeni nesil kütüphaneler teması ile kutlanacak olan 54.

Biga’da 54. kütüphane haftası kutlanıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, yeni nesil çocuklar yeni nesil kütüphaneler teması ile kutlanacak olan 54. kütüphane haftası etkinlikleri başladı.
Atatürk Kültür Merkezinde Çiçeklidede Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Kütüphane sorumlusu Ali Köse, etkinlikler kapsamında Hükümet Konağı sergi salonunda kütüphanenin ziyaret edileceğini, öğrencilerin gruplar halinde kütüphaneye gelerek, buradaki bilgilerden faydalanabileceğini söyledi. Kontrolsüz internet kullanımına dikkati çeken Köse,"Sanal alemi bizler kontrol edebilirsek az zararla kendimizi kurtarabiliriz. İnternet hem zamanımızı çalacak, sağılığımızı etkileyecek, bizleri düşünemez hale getirip, basmakalıp oyunların içerisine sürükleyecek, sanal alem içerisinde kaybolup gideceğiz. Günlük hayatımızı belli bir plan çerçevesinde yaparsak bizlerin faydasına olacaktır" diye konuştu.
Etkinlikte yıl içerisinde en çok kitap okuyan öğrencilere kitap hediye edildi. Kitap ve yaşam konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Program Biga Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Gülcen’in yazıp yönettiği Kütüphaneler masal olmasın konulu tiyatro gösterisi ve Yazar Özgür Balpınar’ın kısa söyleşisinin ardından son buldu. Programa, Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Biga’da 54. kütüphane haftası kutlanıyor

Biga’da 54. kütüphane haftası kutlanıyor

Biga’da 54. kütüphane haftası kutlanıyor

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