Biga’da ’Benimle Büyür müsün’ projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Hüseyin Onan İlkokulu öğrencilerine ağaç sevgisi ve doğa bilinci aşılamak amacıyla başlatılan ve geleneksel hale getirilen “Benimle Büyür müsün?” projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Hasan Caner Yılmaz, 2015-2016 eğitim öğretim yılında tüm Hüseyin Onan İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velilerinin katılımıyla “Benimle Büyür müsün?” adlı projeyi başlattıklarını söyledi. Yılmaz, "Her yıl düzenli olarak fidan dikimi yaparak, bahçesi uygun olan öğrenci velileri tespit ederek talepleri doğrultusunda 1. sınıftaki tüm öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl gerçekleştirilen fidan dikiminde öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’de eşlik etti" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’de "Benimle Büyür müsün?” projesi ile toplumsal dayanışmayı ve paylaşmayı bilen, dünyaya ve ülkesine karşı sorumluluk taşıyan bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan Hüseyin Onan İlkokulu yönetici ve öğretmenlerini kutlayarak, öğrencilere ve velilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.