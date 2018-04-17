Biga’da Gönüllü Yardımlaşma Derneği kampanya başlattı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Gönüllü Yardımlaşma Derneği Biga ve köylerindeki çocuklara dağıtılmak üzere kampanya başlattı.
23 Nisanda köy çocuklarına 1 kamyon oyuncak dağıtılacağını duyuran Biga Gönüllü Yardımlaşma Derneği Başkanı Ercüment Kutlu," Okuldaki çocukları sevindirmek gibisi yok, bir kızımızın yırtık botunun yerine yepyeni botunu giydirdik. Çocuğun öğretmenine ’ayağım ısındı öğretmenim’ demesi, bir başka çocuğun hayalin nedir diye sorduğumuzda ’iki adet çikolata’ dediğinde neden iki adet diye sorduğumuzda, ‘biri ağabeyimin’ demesi bizi daha da çok yüreklendirdi" diye konuştu.
Kutlu, ihtiyaç sahipleri ve yardımseverlere aracı olduklarını dile getirerek, " Gaziantep’te vatani görevlerini yerine getiren askerlerimize çamaşır, Bitlis’te eğitim gören öğrencilerimize kırtasiye yardımı gönderdik. İhtiyaç sahibi ailelerin bebeklerine mama ve bez yardımında bulunduk. İhtiyaç fazlası bebek beşiğini alıp ihtiyaç sahibi bir aileye teslim ettik. Karabiga Ortaokulu öğrencilerinin aralarında topladıkları oyuncakları dağıttık. Derneğimiz üyeleri ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. 23 nisanda yüzü gülmeyen çocuk kalmasın istiyoruz" dedi.
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