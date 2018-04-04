HABER

Biga’da kermes ve resim sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:28 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Yeniceköy İlkokulu Ortaokulu tarafından düzenlenen resim sergisi ve kermes açılışı yapıldı.Yeniceköy Ortaokulunun düzenlediği yıl sonu resim sergisi ve kermes açılışı Biga Belediye Binası önünde gerçekleşti.

Biga’da kermes ve resim sergisi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Yeniceköy İlkokulu Ortaokulu tarafından düzenlenen resim sergisi ve kermes açılışı yapıldı.
Yeniceköy Ortaokulunun düzenlediği yıl sonu resim sergisi ve kermes açılışı Biga Belediye Binası önünde gerçekleşti. Kermesin açılışına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Nurcan İnal yaptığı açıklamada, Sergimiz de yaklaşık 200’e yakın parçadan oluşan eserler var. Strafor ve yağlı posterlerle ile yapılan geleneksel Osmanlı motifleri üzerine çalışmalar yaptık. Ortaokul öğrencilerimizin bir yıllık çalışmalarından oluşan bir sergidir" dedi.
Yeniceköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Vahdettin Beslen, "Geleneksel hale getirdiğimiz kermes ve sergimizi bu yılda gerçekleştirdik. Kermesden gelen gelir, okulumuzun ihtiyaçları için harcanacaktır. Kermesimize öğrencilerimizin ve ailelerin evde hazırlamış oldukları yöresel yemekler ve tatlılar satışa sunuluyor. Resim sergisinde de öğrencilerimizin hazırlamış oldukları eserler sergilendi" dedi.

Biga’da kermes ve resim sergisi açıldı

Biga’da kermes ve resim sergisi açıldı

Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.