Biga’da kermes ve resim sergisi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Yeniceköy İlkokulu Ortaokulu tarafından düzenlenen resim sergisi ve kermes açılışı yapıldı.

Yeniceköy Ortaokulunun düzenlediği yıl sonu resim sergisi ve kermes açılışı Biga Belediye Binası önünde gerçekleşti. Kermesin açılışına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Nurcan İnal yaptığı açıklamada, Sergimiz de yaklaşık 200’e yakın parçadan oluşan eserler var. Strafor ve yağlı posterlerle ile yapılan geleneksel Osmanlı motifleri üzerine çalışmalar yaptık. Ortaokul öğrencilerimizin bir yıllık çalışmalarından oluşan bir sergidir" dedi.

Yeniceköy İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Vahdettin Beslen, "Geleneksel hale getirdiğimiz kermes ve sergimizi bu yılda gerçekleştirdik. Kermesden gelen gelir, okulumuzun ihtiyaçları için harcanacaktır. Kermesimize öğrencilerimizin ve ailelerin evde hazırlamış oldukları yöresel yemekler ve tatlılar satışa sunuluyor. Resim sergisinde de öğrencilerimizin hazırlamış oldukları eserler sergilendi" dedi.