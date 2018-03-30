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Biga’da öğrenciler fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:13 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesine fidan dikti.Biga Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza şefi Dr.

Biga’da öğrenciler fidan dikti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Orman Haftası etkinlikleri kapsamında okul bahçesine fidan dikti.
Biga Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza şefi Dr. Muhammet Akkaya, öğrencilere okul içerisinde sunum yaparak ormanlar, orman ağaçları, orman zararlıları, orman zararlıları ile mücadele ve tohumdan fidan yetiştirilme konuları hakkında bilgiler aktardı. Akkaya, öğrencilere okul bahçesinde fidan dikimini uygulamalı olarak gösterdi.

Biga’da öğrenciler fidan dikti

Biga’da öğrenciler fidan dikti

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