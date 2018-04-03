Biga’da öğrencilere orman ve doğa sevgisi anlatıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Tevfik Emin Başarır İlkokulu’nun ’Fidanlar Ağaca Ağaçlandırma Etkinlikleri Uygulama Protokolü’ kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Atatürk Kültür Merkezinde Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Dr. Muhammet Akkaya tarafından verilen eğitime Okul Müdürü Bayram Ali Dur, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Dur,"Okulumuz adına öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile fidan dikilerek ilçede 21 Mart dünya ormancılık günü etkinlikleri kapsamında eğitim verilecek. Ağaçlandırma faaliyetlerine öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımlarını teşvik ederek çevre, doğa ve sevgisi ile yeşil alanların çoğaltılması, yaşatılmasının insan hayatı için taşıdığı önem çerçevesinde bilinç oluşturulacak. Orman ve doğa sevgisi konularında öğrencilere farkındalık eğitimleri verilerek bilinç oluşturulacak" dedi.

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Dr. Muhammet Akkaya ise slayt eşliğinde yaptığı sunumda 177 orman yangını ihbar hattının önemine değindi, çocukların orman konusunda bilinçlenmeleri açısından sorularını cevaplandırdı. Eğitim sonunda öğrencilere sincap dergisi ve fıstık çamı hediye edildi.