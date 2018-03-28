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Biga’da Şehit Metin Borazan’ın ismi sokağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 16:35 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesi Sakarya Mahallesi 212 Sokağın adı Biga Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Şehit Metin Borazan Sokağı olarak değişti.Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve Şehit Metin Borazan’ın oğlu Alper Borazan tarafından sokağa tabela çakıldı.

Biga’da Şehit Metin Borazan’ın ismi sokağa verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesi Sakarya Mahallesi 212 Sokağın adı Biga Belediye Meclisi’nin aldığı kararla Şehit Metin Borazan Sokağı olarak değişti.
Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve Şehit Metin Borazan’ın oğlu Alper Borazan tarafından sokağa tabela çakıldı. Törende Şehit Metin Borazan’ın eşi Yücel Borazan, oğlu Alper Borazan, kızı Gülay Borazan, CHP Biga İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin ve parti yöneticileri katıldı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık,"Şehit Polis Metin Borazan, 1994 yılında Artvin’e bağlı Yusufeli ilçesinde görevde iken Çoruh Nehri’ne araç ile uçmuş ve görevi başında şehit olmuştu. Şehidimizin adını Biga’da yaşatmak istiyorduk. Meclis kararıyla bu konuda adım attık. Biga Belediye Meclisimize gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum. Şehidimiz bu ülkenin birliği için canını ortaya koydu. Onun için ne yapsak yetersiz kalır" dedi.

Biga’da Şehit Metin Borazan’ın ismi sokağa verildi

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