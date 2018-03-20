Biga’da tescilsiz motosikletler toplanıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tescilsiz motosikletlere el koyarak yediemin depolarına götürüyor.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde, mahalle girişlerinde ve ara sokaklarda yaptıkları denetimlerle plakasız ve tescilsiz motosikletleri toplatıyor. Toplanan motosikletler yediemin depolarına teslim ediliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde park halinde duran motosikletlerin sorgulamalarını yaparak hurdaya çıkarıldığı halde trafiğe çıkan, tescilsiz ve plakasız motosikletlere el koyuyor. Trafik kazalarını ve gürültü kirliliğini önlemek için denetimler aralıksız sürüyor.