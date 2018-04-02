Bigadiç’te CHP’li üyeler çevreyi temizledi

Bigadiç’te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe Başkanlığı ve gençlik kolları üyeleri ‘Gençlik Doğasına Sahip çıkıyor’ sloganı ile Yörücekler mahallesinde bulunan piknik alanında çevre temizliği yapıldı.

Bigadiç’te 30 CHP üyesi Yörücekler kırsal mahallesinde çevre temizliği yaptı. Piknik alanında yapılan temizlikte naylon poşetler, sentetik çuvallar, meşrubat şişeleri ve benzeri atıklar topladı.

Çevre temizliği etkinliğinde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakkı Kurtuluş Demir ‘‘Yaşadığımız topraklarda, geçimini sağladığımız ovamızın, balığını tuttuğumuz derelerimizin, hayvanlarımızı otlattığımız meralarımızın değerini bilmemiz ve onları korumamız gerekiyor. Doğaya ihtiyaç duyduğumuz konusunda yeni kuşaklara ulaşmamız gerekiyor. Bu bilinç ile Simav çayı kenarında Yörükler mesire bölgesinde gençlik kollarımız etkinlik düzenledi. Güzelim mesire yerinin kendi kaderine terk edilmiş durumda. Bizde CHP yönetimi ve gençlik kollarımızla birlikte farkındalık yaratmak istedik. Yetkililerden Simav çayı kıyılarının düzenlenerek halkımızın hizmetine sunulmasını talep ediyoruz. Çevre ve doğa koruma temelli faaliyetlerimiz bundan sonra artarak devam edecek. Gençlerimizin sorumlu ve bilinçli bireyler olarak ilçesine sahip çıkmasını sağlayacak projelerimiz her zaman gündemimizde olacak’’dedi