Biga’nın Hacıpehlivan köyünden Afrin’e yardım

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Hacıpehlivan köyünde düzenlenen törenle, Afrin bölgesinde zeytin dalı harekatı kapsamında sosyal sorumluluk gereği bölge halkına ulaştırılmak üzere un, peynir ve ayakkabılardan oluşan bir kamyon dolusu yardım tırı yola çıktı.
Biga’nın Hacıpehlivan Köyünde düzenlenen törene, Hacıpehlivan Köyü Muhtarı Gürhan Yüksek ve köy halkı katıldı. Törende konuşan köy muhtarı Gürhan Yüksek, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Ahmet Güneri ve Mehmet Çalışkan öncülüğünde topladığımız yardımlarımızı Afrin’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gönderiyoruz. Yardım tırında 500 çuval un, 100 teneke peynir ve bin çift ayakkabı bulunuyor" dedi.
Yardım tırı dualar eşliğinde yola çıktı.
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