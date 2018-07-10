Bihter'in annesi ile Beren'in babası yaşadıklarını anlattı

Kızı Bihter'i ve iki kız kardeşini kaybeden Zehra Bilgin oğlu Batuhan Bilgin ile teselli olmaya çalışıyor. Eşi Derya Kurtuluş ve 5 aylık kızı Beren'i kaybeden Melih Kurtuluş ise 3 yaşındaki oğlu Kemal Kurtuluş sayesinde ayakta durduğunu söylüyor.

Mehmet YİRUN - Gülseli KENARLI-Harun UYANIK - Akın ÇELİKTAŞ /ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren faciasında ayın aileden 4 kişi de yaşamını yitirdi. Dün 5 aylık kızı Beren'in tabutunu kucağında taşıyan Melih Kurtuluş, "Eşim mesaj atmıştı bana '10 dakika sonra duraktayım, bizi alırsın' diye. Durağa gittim, bekliyordum. Tren devrildi haberi gelince hepimizi yıkıldık" dedi.

Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş'u kaybeden Zehra Bilgin, "Kızım yarım saat önce aramıştı geleceğini söylemişti. Eşim beni aradı Bihter'in gelip gelmediğini sordu, 'tren kaza yapmış' dedi. Oğlumda yanımdaydı. Bir anda evden fırladık. Diğer kardeşim Emel'in eşi Erkan'ı aradım. Olay yerine gittiğini söyledi. Sonra Melih'e ulaştım. Trenin orada olduğunu söyledi 'gelin' dedi. Oraya gittiğimde kıyamet kopuyordu. Benim yavrum liseye başlayacaktı. Kardeşlerim hayatlarının baharındaydı. Ben dün kardeşlerime yanamadım, dün yavruma yandım, bugün kardeşlerime yanıyorum. Bu sabah kalktım mezarlarına gittim, iki kardeşim bir yavrum, bir yeğenim yatıyor orada. Onların hakkı bu muydu" dedi.

'DENİZE BOĞULUR DİYE GÖNDERMEDİM'

Bilgin, kızının 2 gün önce denize gitmek istediğini belirterek, "Denizde boğulur diye göndermedim. Teyzeleriyle trene binmek istediği zaman, tren diye izin verdim. Denize boğulur diye göndermedim ama benim yavrum trende boğuldu. 2 kardeşim gitti, 2 evladım vardı, bir evladım kaldı" diye konuştu.