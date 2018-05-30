BİK, azınlık gazetelerini bu yıl da destekleyecek

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, Lozan Barış Anlaşması'na göre azınlık statüsündeki Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından yayımlanan gazetelere toplam 200 bin lira tutarında bağış yapılmasını kararlaştırdı.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından yayımlanan gazetelere 2011 yılından beri yayın hayatlarını sürdürebilmeleri için destekte bulunuyor. BİK Genel Kurulu'nda, kurumun düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında çok sesliliğin sağlanması ve toplumsal barışa katkı sunması amacıyla, bu yıl da desteğin arttırılarak devam etmesi kararlaştırıldı.

Destek kapsamında, haftada en az 5 gün yayınlanan gazetelerin her birine 36 bin lira, haftada bir gün yayınlanan gazetelerin her birine de 28 bin lira destek verilecek.

BİK'in desteğinden faydalanmak için; gazetenin Ermeni, Rum veya Yahudi topluluklarınca çıkarılıyor olması, en az 10 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayımlanması, günlük veya haftalık süreli yayın olması, yazılı olarak en geç 8 Haziran’a kadar kuruma başvuruda bulunulması gerekiyor.

Basın İlan Kurumu bu yıl dahil, 2011 yılından beri azınlık gazetelerine toplam 1 milyon 158 bin lira destekte bulundu. Bu destekten şimdiye kadar Normarmara, Jamanak, Apoyevmatini, Agos, İho ve Şalom gazeteleri faydalandı.

