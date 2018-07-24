BİK, mobil uygulamasıyla resmi ilanlara ulaşımı kolaylaştırıyor

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu'nun (BİK), resmi ilanların geniş kitlelere daha etkin bir şekilde duyurulması hedefiyle kurduğu "www.ilan.gov.tr" internet sitesi ve mobil uygulamasıyla kullanıcılarına, yayınlanan ilanlara cep telefonlarından ve tabletlerden de ulaşma imkanı sunuyor.
BİK'ten yapılan açıklamaya göre, resmi ilanlarla ilgili her türlü aramanın yapılabildiği Türkiye'nin resmi ilan portalı, işlevsel ve kullanıcı dostu "www.ilan.gov.tr" sitesi 1 Mayıs 2016 tarihinden beri yayında.
Bu yılın ilk 6 ayında 3 milyonun üzerinde ziyaretçi, 19 milyon sayfa görüntülemesi alan sitede, her gün 500'ün üzerinde resmi ilan yayına alınıyor ve bu ilanlar kategorilerine göre, ilan haritası üzerinden yayımlandığı il bazında aranabiliyor.
İcra, ihale, tebligat ve personel alımı olmak üzere tüm resmi ilanların yayımlandığı site, abone olan ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmetler de sunuyor.
Kişisel bilgiler girilerek kolayca abone olunan sitede "favori arama" seçeneğine eklenen ilanlar daha sonra da aboneye gösterilme kolaylığı sağlıyor. "Arama seçeneği kaydetme" özelliği ile kişiye özel arama kriterleri oluşturulup, bu aramalar kaydedilebiliyor.
- Tanıtım filmi ve sosyal medya hesapları kamuoyunun hizmetinde
BİK görev alanındaki resmi ilan yayınıyla alakalı 600'den fazla gazetenin internet sitesinde bulunan dijital pano uygulaması üzerinden www.ilan.gov.tr'de yayınlatılan resmi ilanların daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Ayrıca kurum, kamunun genelini ilgilendiren resmi ilanları haberleştirerek resmi ilan portalında ve kurumsal sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.
Resmi ilanların dışında ülkedeki kamu kurum ve kuruluşlarının gazete yayın mecburiyeti bulunmayan kurumsal ihale duyuruları, taşınmaz satış/kiraya verme, yapım inşaat işleri ile ilgili ilanları da resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr'de yayınlanıyor.
Kurum, ilan.gov.tr sitesinin ve kullanım kolaylığının anlatıldığı bir reklam filmi hazırlayarak, kamuoyunun istifadesine sundu. Tanıtım filmine "https://www.youtube.com/watch?v=HJY0-CJ4HME" adresinden ulaşılabiliyor.
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