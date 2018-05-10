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BİKAP, Adana'da alış veriş şenliği düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

ADANA'da Başarılı İş Kadınları Derneği (BİKAP) alış veriş şenliği düzenledi.

Malik GÖDELİNER-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ADANA'da Başarılı İş Kadınları Derneği (BİKAP) alış veriş şenliği düzenledi. Adana Sheraton Otel'de 2'nci kez düzenlenen etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün yanı sıra İstanbul cemiyet hayatından Nil Uzun, Selen Görgüzel Alkan, Uğur Arslan, Melda Aksu, Işıl Rençber, İvana Sert, Özge Ulusoy, Emel Yıldırım ve Ece Vahapoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dünyaca ünlü Make-Up artist ve Stil Danışmanı Uğur Aslan ise gösterilen ilgiden memnun kaldığını belirtti. Etkinliğe katkı koyanlara törenle plaket verildi.

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