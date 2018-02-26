İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Proje Geliştirme Ekibi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ile gerçekleştirilen ''İstanbul Bölgesi Yazılı Basın Sektörünün Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması'' tamamlandı. BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Topkapı'da bir otelde, araştırmaya ilişkin gerçekleşen toplantıda, dijitalleşme sürecinin en çok etkilediği sektörlerden birinin yazılı basın olduğunu, sektörün bu gelişme karşısında tek başına bir çözüm üretemeyeceğini ve gazetelerin yayın hayatına devam edebilmesi için ihtiyaç duydukları her türlü gereksinimlerine cevap verecek bir yaklaşımla ortaya çıkılması gerektiğini belirtti. Gazetelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve bu dönüşümde sektörle iş birliğine gitmek amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Karaca, bu projeler sayesinde dijital ve yapısal dönüşümleri bir an önce başlatıp belirli bir düzeye erişmek maksadıyla sıkı bir faaliyet içerisinde olduklarını vurguladı. Projeyi gerçekleştirirken İstanbul'daki gazete işletmelerinin işletme boyutunu yakalamaya çalıştıklarını belirten Karaca, şöyle konuştu:

''Makro bakış açısıyla bakıldığında BİK açısından projenin en somut ve en önemli sonuçlarından bir tanesi şu oldu. Yazılı basın çeşitli faaliyetlerde başta gazetecilik faaliyetinde bulunurken bunu bir ekosistemde yapmaktadır. Bu ekosistemin işleyişinde herhangi bir arıza olduğu zaman bu faaliyet ve çalışmaların bir takım sorunlarla karşılaşabileceği gerçeğiyle karşılaştık. Bir model olarak söz konusu olan yazılı basın sektörümüzün dönüşümü, bizim ona göre bu ekosistemi oluşturan gazete işletmeleri diğer taraftan kalkınma ajansı başta olmak üzere iş birliği yapabileceğimiz diğer kurum ve kuruluşlar, onların da ötesinde belki hükümetle yakın bir iş birliği içerisinde olmamız bu iş birliği sayesinde hedeflerimize ulaşabileceğimizi çok açık bir şekilde görmüş olduk.'' İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz da yaratıcı endüstri alanına giren medya, basın, reklamcılık gibi sektörlerin bilgi ve teknolojiyle birlikte gelir yaratan yeni alanların oluşmasına imkan verdiğini ve önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.