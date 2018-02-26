İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Proje Geliştirme Ekibi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ile gerçekleştirilen ''İstanbul Bölgesi Yazılı Basın Sektörünün Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması'' tamamlandı.
BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, Topkapı'da bir otelde, araştırmaya ilişkin gerçekleşen toplantıda, dijitalleşme sürecinin en çok etkilediği sektörlerden birinin yazılı basın olduğunu, sektörün bu gelişme karşısında tek başına bir çözüm üretemeyeceğini ve gazetelerin yayın hayatına devam edebilmesi için ihtiyaç duydukları her türlü gereksinimlerine cevap verecek bir yaklaşımla ortaya çıkılması gerektiğini belirtti.
Gazetelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve bu dönüşümde sektörle iş birliğine gitmek amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Karaca, bu projeler sayesinde dijital ve yapısal dönüşümleri bir an önce başlatıp belirli bir düzeye erişmek maksadıyla sıkı bir faaliyet içerisinde olduklarını vurguladı.
Projeyi gerçekleştirirken İstanbul'daki gazete işletmelerinin işletme boyutunu yakalamaya çalıştıklarını belirten Karaca, şöyle konuştu:
''Makro bakış açısıyla bakıldığında BİK açısından projenin en somut ve en önemli sonuçlarından bir tanesi şu oldu. Yazılı basın çeşitli faaliyetlerde başta gazetecilik faaliyetinde bulunurken bunu bir ekosistemde yapmaktadır. Bu ekosistemin işleyişinde herhangi bir arıza olduğu zaman bu faaliyet ve çalışmaların bir takım sorunlarla karşılaşabileceği gerçeğiyle karşılaştık. Bir model olarak söz konusu olan yazılı basın sektörümüzün dönüşümü, bizim ona göre bu ekosistemi oluşturan gazete işletmeleri diğer taraftan kalkınma ajansı başta olmak üzere iş birliği yapabileceğimiz diğer kurum ve kuruluşlar, onların da ötesinde belki hükümetle yakın bir iş birliği içerisinde olmamız bu iş birliği sayesinde hedeflerimize ulaşabileceğimizi çok açık bir şekilde görmüş olduk.''
İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz da yaratıcı endüstri alanına giren medya, basın, reklamcılık gibi sektörlerin bilgi ve teknolojiyle birlikte gelir yaratan yeni alanların oluşmasına imkan verdiğini ve önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.
Yaratıcı kültür endüstrileri, medya ve reklamcılık alanlarının dünyada değişimin en hızlı yaşandığı sektörlerin başında geldiğine işaret eden Yavuz, ''Fırsatları yakalamak da kriz anlarını fırsatlara çevirmek de sektörlerinin gelişim sürecini yakından takip etmeyi gerektiriyor. Dünyada artık İstanbul gibi global kentler küresel yarışta fark yaratabilmek için diğer faktörlerin yanı sıra yaratıcı bir ekonominin varlığına da bağlı hale geldi. Bunun temelinde de içerik üretimi başta geliyor. Basın ve yayıncılık sektörü bu yeni ekonomik alanın önemli sektörlerinden birisi haline geldi ve ben öneminin giderek artacağına inanıyorum. İSTKA olarak, İstanbul'un kalkınmasına hizmet edecek bu potansiyelin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için tüm bu faaliyet alanlarını desteklemeye çalışıyoruz.'' diye konuştu.
- Basın sektörünün büyüme sürecine katkı sağlanması amaçlandı
Yaratıcı endüstrilerden yayıncılık alanındaki gazete ve dergilerin güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacını karşılayacak şekilde, basın sektörünün mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalarla detaylı bir biçimde ortaya koyarak sektörel büyüme sürecine katkı sağlanması amacıyla yapılan araştırma kapsamında, İstanbul'da 242 gazete ve dergi işletmesiyle görüşülerek, 161 sorudan oluşan anket çalışmasıyla saha araştırması yapıldı.
Araştırma çerçevesinde, yazılı basın sektörünü etkileyen ekonomik ve sosyal süreçler, sektörü etkileyebilecek fırsatlar ve tehditler, sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sektörün geleceğine ilişkin gelişim katılımcılarla değerlendirildi ve buradan elde edilen verilen işlenerek rapor haline getirildi.
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