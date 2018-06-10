Bikini fitness sporcusundan destek çağrısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin tek kadın 'bikini fitness' vücut geliştirme sporcusu olduğunu söyleyen Pelin Güven (21), bu spor dalını yaymak ve geliştirmek için destek bekliyor. Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri 4. sınıf öğrencisi ve Türkiye üçüncüsü olan Güven, önümüzdeki yarışmada Türkiye Şampiyonu olmak için zorlu bir süreçten geçiyor.

Bikini fitness vücut geliştirme sporcusu Pelin Güven, 2017 ve 2018 yıllarında 2 yıllık sporcu olmasına karşın art arda iki kez 1.60 sıklet (boy) genç bayanlarda Türkiye üçüncülüğü kürsüsüne çıktı. Aynı zamanda spor salonunda eğitmenlik de yapan genç ve güzel sporcu, kendisine destek verilmesi durumunda her yıl Türkiye şampiyonu olacağına inanıyor.

Türkiye'de yılda iki kez bu yarışmanın yapıldığını ifade eden Güven, yıllık yarışma maliyeti olan 20 bin TL'nin karşılanmasını istiyor. Güven, bikini fitnees vücut geliştirme spor dalında beslenmenin birinci sırada yer aldığını belirterek, "Denizli'nin bu dalda tek sporcusuyum. Birincilik kürsüsüne çıkmak için sponsora da ihtiyacım var. Yarışma haricinde bir sponsorluk beklentim yok. Kazanabildiğim parayla bu yarışmalara katılmaya çalışıyorum" dedi.

Bu dalda birçok sporcu yetiştirmek istediğini de söyleyen Pelin Güven, "Türkiye'nin en iyi 'bikini fitness' sporcularının Denizli'den çıkmasını istiyorum" dedi. Milli sporcu olma yolunda da büyük adımlar attığını belirten Güven, İspanya Barcelona'da yapılacak 'Arnold Classic Europe Bikini Fitness Şampiyonası'nda da şansını deneyeceğini sözlerine ekledi. Bazı firmaların ürün tanıtımlarında fotomodellik yaptığını ifade eden Güven, "Pahalı bir spor dalı yapıyorum. Çünkü kendinize iyi bakmalısınız. Bu yüzden masraflarımız çok oluyor. Değerlendirdiğim fotomodellik işinden kazandığım parayı da yarışmalara ayırıyorum" diye konuştu.

BİKİNİ FİTNESS NEDİR?

Türkiye'de 'wellness' adını taşıyan spor yurt dışında bikini fitness olarak biliniyor. Feminen görüntüyü koruyarak kasları geliştirmenin amaçlandığı bir spor dalı olan bikini fitness'ta, puan verilirken, duruş, kendine güven, yüz ifadesi ve bedenini en iyi şekilde sunmanın kriterlerini göz önünde bulunduruluyor.