İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK), son zamanlarda kurum ve çalışanları hakkında bazı internet sitelerinde asılsız ve gerçeklerden uzak çarpıtma haberlerin yer aldığını duyurarak, "Öncelikle belirtilmelidir ki tamamıyla yanlış ve yanlı bilgilere dayalı bu haberler, daha önce de marjinal sol internet sitelerinde ve sosyal medyada yer almıştır. Kurumu ve çalışanlarını yıpratma amaçlı hakaretlerle dolu bu iftiralara karşı başlatılan hukuki süreç devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

BİK açıklamasında, bu asılsız haberlere konu iddiaların, 2016'da Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından kapsamlı şekilde incelendiği, ileri sürülen iddiaların doğru olmadığının rapor edildiği dile getirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Basın İlan Kurumunun esas işlevi ve görevi, resmi ilanların görev alanındaki gazetelerde (süreli yayın) 195 sayılı kuruluş Kanununun ilgili madde hükümleri uyarınca Basın, Hükümet ve Tarafsızlar olmak üzere 36 üyeden oluşan kurum genel kurulunun, belirlediği esas ve usuller dairesinde yayınlatılmasına aracılık etmektir. Kurumun resmi ilan dağıtımına dair tüm iş ve işlemleri adil, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, aylık olarak düzenlenen resmi ilan kontenjan ve dağıtım tabloları elektronik ortamda aynı yayın yerindeki tüm gazetelerle paylaşılmaktadır.

Resmi ilanların dağıtımıyla alakalı olarak yakın geçmişte gerek adli gerekse idari makamlarca çeşitli vesilelerle yapılan muhtelif soruşturmalarda, mezkur iddialar incelemeye tabi tutulmuş ve kurum yetkilileri hakkında işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Basın İlan Kurumu yönetimince, 17-25 Aralık sürecinden sonra vakitlice girişimde bulunarak, terör örgütleriyle irtibatı olduğu düşünülen bazı genel müdürlük ve şube personeline önce idari tedbirler uygulanmış, bilahare kurumla ilişiğinin kesilmesi kararlaştırılmıştır."