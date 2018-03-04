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Bilal Erdoğan: Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 2'inci Abdülhamit'in vefatının 100'üncü yılı dolayısıyla "Son büyük sultan Abdülhamit Han'ı anlamak' adı altında bir anma programı düzenlendi.

Bilal Erdoğan: Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 2'inci Abdülhamit'in vefatının 100'üncü yılı dolayısıyla "Son büyük sultan Abdülhamit Han'ı anlamak' adı altında bir anma programı düzenlendi. Gençlik Eğitim ve Küktür Konfederasyonu (Genç-Kon), Mostar Dergisi ve Genç Beşir tarafından organize edilen anma programına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Genç-Kon başkanı Ahmet Sözbilir ve çok sayıda davetli katıldı.

"KENDİLERİNİ İLERİCİ SANANLAR ABDÜLHAMİT'İ DEVİRDİLER,10 YILDA İMPARATORLUĞU YERLE BİR ETTİLER"
Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Abdülhamit Han ile ilgili nice iftiralar atıldı. Olmadık yalanlar söylediler. Yakın zamanda ülkemizdeki gazetelerde gördüğümüz şeylerin benzerlerini hem dünya medyasında zamanın uluslararası gazetelerinde hem de Türkiye'deki Osmanlı mecralarında görmüştük. Demek ki ne zaman bu ülkede bir lider çıkar, ülkesini bağımsız, milli politikayla yönetmeye çalışırsa, bu iftiralar, karalamalar, sokak olayları, öğrencileri hareketlendirme girişimleri devreye alınıyor. Abdülhamit'e 'Kızıl Sultan' dediler. Firavun, hırsız dediler. Suikast girişimde bulundular. O zamanın talebelerini kışkırttılar. Halkın ona karşı cephe alması için ellerinden geleni yaptılar. Bunların hiç biri başarıya ulaşamayınca zinde güçler devreye girdi. O güçler maalesef o gün, bugün en büyük zaaflarımızdan biri olan, aklını, gönlünü Batılılaşma kisvesi altında başkalarının eline teslim etmiş aydınlar, entelektüeller, vesayet odakları devreye girdi. O zamanın şartlarında kendilerini ilerici sananlar Abdülhamit'i devirdiler. 10 yılda imparatorluğu yerle bir ettiler. Gerici, yobaz dedikleri Abdülhamit ülkenin dört bir yanını demir ağlarla sardı" dedi.

"İLERİCİLİĞİ SADECE AKLINI BATIYA TESLİM ETMEKTEN İBARET SANAN ZİHNİYET BU ÜLKEDE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADI"
"Batılılaşmayı sadece şekilden ibaret sanan, ilericiliği sadece aklını Batıya teslim etmekten ibaret sanan zihniyet bu ülkede taş üstüne taş koymadığı gibi ülkemizde uçak yapmak isteyen Vecihi Hürkuş'u ve Nuri Demirağ'ı durdurdu. 'Devrim arabası' gibi büyük projelere engel oldu" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Bu ülkeye Batının ilmini, teknolojisini getirmedi.Sadece ceketini, müziğini, dansını getirdi.Son 15 yılda Türkiye'nin ulaştığı gelişmişlik, Türkiye'nin başardığı teknolojik atılımlar ve dünyayı gıpta içerisinde bırakan büyük projeler zihniyetin iflas ettiğinin, tarihe karıştığının kanıtıdır. O zihniyetin yakın dönemde o zaman Abdülhamit'e yapılanların benzerlerini yaptığını hatırlayalım. Cumhuriyet Mitinglerini, Danıştay saldırısını, parti kapatma davasını, MİT müsteşarını tutuklama girişimini, Gezi olaylarını, 17,25 Aralık yargı darbesi girişimini, hendek kalkışmasını, Kobani olaylarını, şehirlerdeki canlı bomba eylemlerini ve son olarak 15 Temmuz'u hatırlayalım. Bu millet 15 Temmuz'da 'Abdülhamit'i yediniz, Erdoğan'ı yedirmeyiz' dedi. 'Menderes'i astınız, Özal'ı zehirlediniz, Erbakan Hoca'ya darbe yaptınız ama Tayyip Erdoğan'a darbe yaptırmayız' dedi.

"ABDÜLHAMİT HANI YEDİLER BİZ TAYYİP ERDOĞAN'I YEDİRMEYECEĞİZ"
Erdoğan, "Sultan Abdülhamit'in o günün şartlarında emperyalizmin tekerine çomak sokuşu bugünün dünyasında Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışını akla getirmektedir. Adülhamit'i anlamak demek Türkiye'nin son 15 yılını, Ak Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan yıllarını anlamak demektir. Kudüs'ün düşmesi için Abdülhamit hanın gitmesi gerekirdi. Müslümanların birliğini kaybetmesi için 'Kızıl Sultan' jargonuna ihtiyaç vardı. Müslüman ülkelerin sömürgeleştirilmesi için onu kendi çocuklarının yemesi gerekirdi. Bir büyük tarihin, dönemin tarihçiler tarafından 'Pax Ottomana' denilen barış düzeninin çözülmesi için Abdülhamit hanın uzaklaştırılması yeterliydi, yetti de. Ancak Abdülhamit hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Bilal Erdoğan: Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğizBilal Erdoğan: Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğizBilal Erdoğan: Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz

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