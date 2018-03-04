Bilal Erdoğan: Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 2'inci Abdülhamit'in vefatının 100'üncü yılı dolayısıyla "Son büyük sultan Abdülhamit Han'ı anlamak' adı altında bir anma programı düzenlendi. Gençlik Eğitim ve Küktür Konfederasyonu (Genç-Kon), Mostar Dergisi ve Genç Beşir tarafından organize edilen anma programına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Genç-Kon başkanı Ahmet Sözbilir ve çok sayıda davetli katıldı.

"KENDİLERİNİ İLERİCİ SANANLAR ABDÜLHAMİT'İ DEVİRDİLER,10 YILDA İMPARATORLUĞU YERLE BİR ETTİLER"

Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Abdülhamit Han ile ilgili nice iftiralar atıldı. Olmadık yalanlar söylediler. Yakın zamanda ülkemizdeki gazetelerde gördüğümüz şeylerin benzerlerini hem dünya medyasında zamanın uluslararası gazetelerinde hem de Türkiye'deki Osmanlı mecralarında görmüştük. Demek ki ne zaman bu ülkede bir lider çıkar, ülkesini bağımsız, milli politikayla yönetmeye çalışırsa, bu iftiralar, karalamalar, sokak olayları, öğrencileri hareketlendirme girişimleri devreye alınıyor. Abdülhamit'e 'Kızıl Sultan' dediler. Firavun, hırsız dediler. Suikast girişimde bulundular. O zamanın talebelerini kışkırttılar. Halkın ona karşı cephe alması için ellerinden geleni yaptılar. Bunların hiç biri başarıya ulaşamayınca zinde güçler devreye girdi. O güçler maalesef o gün, bugün en büyük zaaflarımızdan biri olan, aklını, gönlünü Batılılaşma kisvesi altında başkalarının eline teslim etmiş aydınlar, entelektüeller, vesayet odakları devreye girdi. O zamanın şartlarında kendilerini ilerici sananlar Abdülhamit'i devirdiler. 10 yılda imparatorluğu yerle bir ettiler. Gerici, yobaz dedikleri Abdülhamit ülkenin dört bir yanını demir ağlarla sardı" dedi.