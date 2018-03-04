BİLAL ERDOĞAN: ABDÜLHAMİT HANI YEDİLER, BİZ TAYYİP ERDOĞAN'I YEDİRMEYECEĞİZ

*Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan;

"Bir büyük tarihin, dönemin tarihçiler tarafından 'Pax Ottomana' denilen barış düzeninin çözülmesi için Abdülhamit hanın uzaklaştırılması yeterliydi, yetti de. Ancak Abdülhamit Hanı yediler, biz Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyeceğiz"

"Sultan Abdülhamit'in o günün şartlarında emperyalizmin tekerine çomak sokuşu bugünün dünyasında Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' haykırışını akla getirmektedir. Adülhamit'i anlamak demek Türkiye'nin son 15 yılını, Ak Parti iktidarını, Recep Tayyip Erdoğan yıllarını anlamak demektir"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Küçükçekmece, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 2'inci Abdülhamit'in vefatının 100'üncü yılı dolayısıyla "Son büyük sultan Abdülhamit Han'ı anlamak' adı altında bir anma programı düzenlendi. Gençlik Eğitim ve Küktür Konfederasyonu (Genç-Kon), Mostar Dergisi ve Genç Beşir tarafından organize edilen anma programına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Genç-Kon başkanı Ahmet Sözbilir ve çok sayıda davetli katıldı.