HABER

Bilal Erdoğan: “Batılılaşmayı sadece şekilden ibadet sananlar bu ülkede taş üstüne taş koymadılar”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Gençlik, Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇ-KON) tarafından Sultan II.

Gençlik, Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇ-KON) tarafından Sultan II. Abdülhamid Han’ın ölümünün 100. yılında düzenlenen panelde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Batılılaşmayı sadece şekilden ibadet sananlar bu ülkede taş üstüne taş koymadılar” dedi.
GENÇ-KON, vefatının 100. yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamid Han anısına bir panel düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen panele Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, şair Dursun Ali Erzincanlı, ünlü oyuncu İsmail Hakkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, daha sonra GENÇ-KON tarafından hazırlanan Mostar Köprüsü belgesi ile devam etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “28 Şubat’ın 21. yıl dönümünü geride bıraktığımız yakın bir gün, tıpkı Abdülhamit dönemindeki gibi aydın kesimlerin kendilerini batılılaştırma adına yaptıkları bazı yanlışları hala savunduklarını görmekteyiz. Batılılaşmayı sadece şekilden ibaret sananlar, ilericiliği sadece aklını batıya teslim etmekten ibaret sanan zihniyetler, bu ülkede taş üstüne taş koymadığı gibi ülkemizde uçak yapmak isteyen ‘Vecihi Hürkuş’ları, Nuri Demirağ’ları durdurdu. ‘Devrim Arabası’ gibi büyük projelere engel oldu ve bu ülkeye batının ilmini, fennini getirmedi; sadece işte ceketini getirdi, müziğini getirdi, dansını getirdi ve bunu gelişmişlik olarak saydı. Bugün hamdolsun son 15 yılda Türkiye’nin ulaşmış olduğu gelişmişlik, Türkiye’nin başardığı teknolojik atılımlar ve dünyayı gıpta içerisinde bırak büyük projeler, 28 Şubat zihniyetinin iflas ettiğinin, tarihe karıştığının kanıtıdır. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti’nde okullar yoktu, liseler yaptırdı. Hastaneler yoktu, laboratuvarlar yaptırdı, hatta Şişli Hamidiye Etfal, ilk çocuk hastanesidir, onu yaptırdı. Darülaceze, o zamanın şartlarında muhtaç durumdaki insanlar için yaptırmış, aynı zamanda içerisine cami, kilise ve sinagog yaptırmıştı. Ona gerici diyenler bugün ne haldeler biliyoruz. Bugün Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarında kullanılan milli silahlarımız, Abdülhamit’in torunları olma yolunda ilerlemeye çalıştığımızın çabasıdır” dedi.

“Bu millet Tayyip Erdoğan’a darbe yaptırmayız dedi”
Sultan Abdülhamid döneminde yapılan haksızlıkların günümüzde de yapılmaya çalışıldığı zaman milletin güçlü iradesiyle karşılaştıklarını ifade eden Erdoğan, “Abdülhamid döneminde yapılan sisteme karşılık başkaldırılar ile bu dönemde yapılan Cumhuriyet mitinglerini hatırlayalım. Danıştay saldırısını hatırlayalım, parti kapatma davalarını hatırlayalım, MİT müsteşarını tutuklama girişimlerini hatırlayalım, Gezi olayları ve en son 15 Temmuz’u hatırlayarak bakalım. Birbirine benzerlik göstermektedirler. Hamdolsun milletimiz bu taarruzların en son adımı olan 15 Temmuz’da iletişimin de faydalarını kullanarak ne yaptı, bu yıkım faaliyetlerine dur dedi. Aynen Çanakkale’de 18 Mart 1915’te gösterdiği kararlılıkla dur dedi ve bu kahraman millet küllerinden doğdu. Bu millet ne dedi? Menderes’i astınız, Özal’ı zehirlediniz, Erbakan hocaya darbe yaptınız ama Tayyip Erdoğan’a darbe yaptırmayız dedi” şeklinde konuştu.
Ellerin semaya açılıp duaların edildiği program, konuşmaların ardından sona erdi. Program sonunda GENÇ-KON Başkanı, Bilal Erdoğan’a hat tablosu ve plaket takdim etti.

İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
Türkiye genelinde operasyon!Türkiye genelinde operasyon!
Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti) Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe (maç özeti)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Raco bölgesinde sıcak çatışma! Yaralı askerler var

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi

İlginizi Çekebilir

Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!

Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Gece kulübünde bodyguard dehşeti! İş arkadaşına tecavüz etti

Gece kulübünde bodyguard dehşeti! İş arkadaşına tecavüz etti

Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!

Abdullah Ağar'dan Afrin iddiası: Ölüm bölgelerinde imha etmek istiyorlar!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Türkiye'ye geçen Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Trabzon’da toprak kayması

Trabzon’da toprak kayması

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

Bodrumlu kadınların yeni iş istihdamına Başkan Kocadon’dan destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.