Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Kırıkkale TÜGVA İl Temsilciliği'nin açılış töreninde konuşan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, önce vakfın öneminden bahsetti, ardından gençlere seslendi.
"AYDINLARIMIZIN KAFALARINI İŞGAL ETTİLER"
İtilaf devletlerinin Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'yi başka kanallardan işgal girişiminde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Neydi bu, aydınlarımızın kafalarını işgal ettiler. Nasıl 'biz yapamayız' diye. 'Biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık' diye. Bunlar maalesef Türkiye'de okutuldu, anlatıldı" dedi.
"Şimdi geldiğimiz noktada Cumhuriyet döneminin en önemli bilimsel, teknolojik, sanayi atılımlarının en önemli yerli milli teknoloji atılımlarının son 15 yılda muhafazakar, dindar insanlar yönetimdeyken yapıldığını gördük" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"ÜLKEMİZİN ÖYLE BİR LİDERİ VAR Kİ"
"Dolayısıyla insanların kafasındaki o aşağılık kompleks tarihe kavuştu. Artık gençlerimiz daha özgüvenli. Neden, öyle bir ülkemizin lideri var ki Amerika'sı, Avrupa'sını dinlemiyor. Ülkemizin güvenliğini sağlamak ve ülkemizdeki milyonlarca mülteci misafirin evlerine dönüşünü mümkün kılmak için sınır ötesinde operasyonlar düzenliyoruz.
"ŞU ANDA MEHMETÇİĞİMİZ KANDİL'E İLERLİYOR OLMAZDI"
Afrin bölgeleri bugün Türkiye tarafından temin edilen bir emniyet içerisinde yaşıyorlar. Bu özgüven bizde olmasaydı, cesaretli bir liderimiz olmasaydı biz bugün Suriye operasyonunu yapamazdık. Şu anda Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı. Çünkü Amerika'nın başkanının önünde iki eli önünde, bağlı başı önüne eğik maalesef bu ülke başbakanlar, cumhurbaşkanları gördü."
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