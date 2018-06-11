Bilal Erdoğan: Cesaretli liderimiz olmasaydı, Mehmetçiğimiz Kandil'e ilerliyor olamazdı

Mustafa TURAPOĞLU- Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)-TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bu özgüven bizde olmasaydı, cesaretli bir liderimiz olmasaydı biz bugün bu Suriye operasyonunu yapamazdık. Şu anda Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Kırıkkale TÜGVA İl Temsilciliğinin açılışı için kente geldi. Erdoğan'ın, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile davetliler karşıladı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak başlandı. Ardından Kırıkkale Belediyesi mehteran ekibi gösteri sundu.

Burada konuşan Bilal Erdoğan, önce TÜGVA'nın öneminden bahsetti, daha sonra gençlere seslendi. İtilaf devletlerinin Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'yi başka kanallardan işgal girişiminde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Neydi bu, aydınlarımızın kafalarını işgal ettiler. Nasıl 'biz yapamayız' diye. 'Biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık' diye. Bunlar maalesef Türkiye'de okutuldu, anlatıldı" dedi.

"Şimdi geldiğimiz noktada Cumhuriyet döneminin en önemli bilimsel, teknolojik, sanayi atılımlarının en önemli yerli milli teknoloji atılımlarının son 15 yılda muhafazakar, dindar insanlar yönetimdeyken yapıldığını gördük" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla insanların kafasındaki o aşağılık kompleks tarihe kavuştu. Artık gençlerimiz daha özgüvenli. Neden, öyle bir ülkemizin lideri var ki Amerika'sı, Avrupa'sını dinlemiyor ülkemizin güvenliğini sağlamak için ve ülkemizdeki milyonlarca mülteci misafirin evlerine dönüşünü mümkün kılmak için sınır ötesinde operasyonlar düzenliyoruz. Afrin bölgeleri bugün Türkiye tarafından temin edilen bir emniyet içerisinde yaşıyorlar. Eskiden olsaydı bu özgüven bizde olmasaydı, cesaretli bir liderimiz olmasaydı biz bugün bu Suriye operasyonunu yapamazdık. Şu anda Mehmetçiğimiz Kandil'e doğru ilerliyor olamazdı. Çünkü Amerika'nın başkanının önünde iki eli önünde bağlı başı önüne eğik maalesef bu ülke başbakanlar, cumhurbaşkanları gördü."

Erdoğan, konuşmasının ardından TÜGVA Kırıkkale İl Temsilciliği'nin açılışını yaptı.