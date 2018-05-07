HABER

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu" isimli konferansta yaptığı konuşmada "Bu sistem inşallah muhalefeti de dönüştürür" dedi. 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak da konuşan Erdoğan, Abdullah Gül hakkında gündem yaratacak ifadeler kullandı.

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

İlim Yayma Vakfı, Vuslat Platformu ile Kartepe Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yeni Sistemin Getirdikleri; Neden Böyle bir Sisteme İhtiyaç Duyuldu" başlıklı konferans düzenlendi. Konferansta konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Türkiye'nin, cumhurbaşkanını halkın seçtiği bir düzene geçerek 1962 anayasasıyla kurulan düzeni değiştirmiş olduğunu söyledi.

"ABDULLAH GÜL ÜZERİNDE ANLAŞSALARDI BİLE ÇOK TRAJİKOMİKTİ"

Bilal Erdoğan konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: Biz şu 16 Nisan'ı başardık ya Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde çok daha ön görülebilir bir dönem var. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan rakibin yani 15 yıldır devamlı seçim kaybeden partinin devamlı seçim kaybeden genel başkan adayı olmasından bunu anlıyoruz. Gel bakalım 'Muharrem' diyen. Böyle bir aday yani. Bunlar çok trajikomik. Böyle siyaseten atışma olsun diye söylenince çok şık olmuyor ama dayanılmaz bir durum bu. İnanın Abdullah Gül üzerinde anlaşsalardı bile çok trajikomikti. Çok acıklıydı durum"

"GÜN GELECEK 2. TURDA DA CUMHURBAŞKANI BELİRLENECEK "

Erdoğan uzlaşma kültüründen bahsederek, "Hani deniyor ya. Türkiye'de uzlaşma kültürü yok. Onun için koalisyon hükümetleri başarısız oluyor. Bu sistemde en azından yüzde 51'lik uzlaşma zorunlu hale gelecek. Tayyip Erdoğan hep birinci turda kazanacak diye bu sistemin hep birinci turda biteceğini sanmayalım. Gün gelecek 2. turlarda ülkenin cumhurbaşkanı belirlenecek. Özellikle o zaman uzlaşma gerekecek. Birinci turda kazanabiliyorsa birisi, o ne anlama gelmiş olacak. Demek ki halk o liderin cumhurbaşkanlığında uzlaşmış anlamına gelecek. Şu anda dünyada çok gelişmiş geçinen ülkelerde iktidar patileri yüzde 30,35 böyle oylarla duruyorlar. Türkiye'deki iktidarın meşruiyetini sorgulamaya kalkan aymazlara ahmaklara bunu söylemek lazım. Ve yeni sistemde de yüzde 51 gerekecek. Yüzde 51 çok partili sistemlerde ciddi bir uzlaşmadır" diye konuştu.

'Abdullah Gül halâ oyunun içinde!''Abdullah Gül halâ oyunun içinde!'
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!Gül, Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilal Erdoğan Abdullah Gül ilim yayma vakfı

En Çok Okunan Haberler

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Özge Özpirinçci '2 yaşındaki yeğenim bakıcısı tarafından istismara uğradı'

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Can Ataklı'nın yazısı gündeme bomba gibi düştü: Meral Akşener'e Adil Öksüz tuzağı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Okuyucu Yorumları 15 yorum
ben cocuklarıma 2 kilo çilek alamiyom sen 35 gemi nasıl aldin nasil.onu anlat onuuuuuu
Bak Bilale anlatır gibi anlatıyorum maksat anla diye.Bu sistem niye getirildi senin babacığın senin gibi çocuklar da siyaset konuşsun başımıza gelsin diye, muhalefeti dönüştürme değil yok etme amacınız. Ikincisi aile bakanı kadın varya minik olanı işte onun kardeşleri:1 meclis üyesi 1 büyükelçi 1 btk başkanı 1 kardeşi de ihale rekorları kırmış bunlar genetik mi yav:) Oligarşi ve vesayet sisteminin daniskası.Ihaleler gidecek bilal ihaleler koltuklar anla artık:)Bıde seni en sevmediğimiz ülkeye gönderelim belki kazanırız onları cokertirsin sen:)
bilal universiteyi bitirdin aninda birsuru gemiler aldin bu ne zeka hangi para ile devletin kasasi sizin cuzdaniniz olmus ben 30 yildir esnaflik yapiyorum vergilerden iscilik ucretlerinden stopaj lardan cop vergisi emlak vergisi yok sigorta primleri ayda cebime kalan 2000 tl yi zor koyuyordum patron olarak simdi dukkanimi kapattim 5 yila yakindir tezgahtarlik yapiyorum .simdi seninkilermi helal benimkilermi .cikmissin birde akil veriyorsun hayatinizda gormediginiz mal varligina oturdunuz sizin amaciniz ulke siyaseti degil babadan ogula padisahlik sistemi suc isliyorsunuz devletin parasi ile
Bilal bu kadar kelimeyi bir araya getirip nasıl konuştu. aklım almıyor babacığım.
Aydınlandınız mı beyler
tum devletin kurumlarina kendi adamlarinizi yerlestirdiniz .ulkeyi virus gibi doldurdunuz ysk size calisiyor devlet kasasi size calisiyor ,ordu ,polis,mit,o tarafsiz dedigimiz adilsiz savcilar,televizyonlar,simdi sen kalkmis kus kadar aklinla alay eder gibi konusuyorsun sen 2 sened onca gemiyi HANGİ PARA İLE HANGİ ZEKA İLE YAPTİN MİLYAR DOLAR SERVETİNİ DEVLETİN KASASİNİ BOSALTTİNİZ .bak kardesim bak guzel kardesim sakin bana kus beyninle akil verme gotumde don olmasa bizzat kendi gorunucek
Türkiye asla Azerbaycan olmayacak. Haydar Aliyevden sonra oğlu İlham Aliyev başa geçti. Ama siz asla başa geçemeyeceksiniz. Bı devlet bugünlere gelmek için binlerce şehit gazi verdi. Ne uğruna bağımsızlık uğruna. Erdoğan ailesi devletin başına gelsin diye değil. Askerden kaçarak çürük raporu alarak ahkam kesemezsiniz. İlk seçimde bu millet sizden hesap soracaktır. Man Adasında kurduğunuz şirketler, aile boyu kurulan vakıflar aracılığıyla devletin milletin malına çökmelerin hepsinin hesabını vereceksiniz. Kimse yaptığı yanına kar kalarak ölmeyecektir...
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan :)) ben sadece ok atarken ve gemiciklerden bahsederken biliyorum Bilali İlim Yayma derken neden bahsediyor pek anlamadım ne yaydığını kendisi bile bilmiyordur sadece "ALLAHIN İZNİ İLE PARA AKLAMA VAKFI MÜTEVELLİ BAŞKANI"desek olmazmı..
bilal işte
bilal baban olmazsa vallahi sana kimse dönüp selam bile vermez babanın kıymetini bil
Allahu teala aşırıya gidenleri sevmez. Konu ne olursa olsun aşırıya gitmek dinimizde sakıncalıdır. Siz, bırakın aşırıya gitmeyin bo..nu çıkardınız.
bakın nasıl ki liderimiz hz recep tayyip erdoğana her şeyimizle bağlıysak ve hizmetindeysek onun ehli beytine yani ailesine de aynı bağlılıkta olmalıyız.onlar gece gündüz bizler için çalışıyor ve 3 kuruş da menfaatleri yok.eğer yeniden osmanlı canlanacaksa bu haneden olarak yapılmalı ki işte onlarda bunun için uğraşıyor.milleti öyle meclismiş bakanmış yönetmemeli tek elden yönetilmeli.osmanlıda meclismi vardı.padişah ve şehzadeler vardı.işte şimdi padişahımız recep tayyip şehzademiz bilal erdoğandır.bunu kabul etmeyenler çeksin gitsin yunanistanda yaşasın.kafirler bu ülkeden defolsun
BİR GÜN BEĞENMEDİĞİN İYİ PARTİ GELECEK SİZDEN 16 YILIN HESABINI SORACAKTIR İNŞALLAH. GEMİCİKLERİN HESABINI PARALARIN SIFIRLANDIĞININ HESAPLARI SORULUR İNŞALLAH.
bilal kim ve ne olarak konuşma yapıyor anlamış değilim
sen 16 nisanı başarmadın, başaramadın ama dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sahtekarlıkla seçimleri gaspettin. ama sonuçlarını çok acı göreceksin, o zaman sana kim yardım edecek.
Diğer Haberler
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama: 24 Haziran seçiminde nerede oy kullanacağım?

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

Diyarbakır'da imam nikahlı eşini öldüren zanlıdan şoke eden sözler

İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi

İYİ Parti standında saldırıda son dakika gelişmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.