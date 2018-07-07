Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, AK Parti ile MHP arasında, önce Yenikapı mitingi ile başlayan ve ardından “Cumhur İttifakı”nda devam eden birliktelikte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında “tüm siyasi parti liderlerine açtığı tazminat davalarından” vazgeçerken, oğlu Bilal Erdoğan davalardan vazgeçmedi. Bilal Erdoğan, Bahçeli’nin, 1 Kasım seçimlerinden önce, 18 Ekim 2015 tarihli İstanbul mitinginde kendisi ile ilgili söylediği “Bilal yükselirken, hilal düşüyordu. Şimdi söylüyorum, 57 Müslüman ülke varken kaçacak, doktora yapacak Vatikan’ı mı buldun” sözleri nedeniyle, 10 Ekim 2015’te, İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Bilal Erdoğan, söz konusu davada, “Bahçeli’nin kendisine yönelik sözleri nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle” Bahçeli’den 50 bin TL tazminat talep etti. Ancak mahkeme, “hak ihlalinin ve kişilik haklarının zedelenmesi gibi bir durumun olmadığı” gerekçesiyle davayı reddetti.

YANİKAPI'YA RAĞMEN!

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Bilal Erdoğan, söz konusu davayı kaybetti ancak davasından vazgeçmedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 8 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Yenikapı Mitingi”nde bir araya geldi. Miting sonrasında da iki parti arasında “Yenikapı Ruhu” olarak tanımladıkları “ruhun” devam etmesine karşın, Bilal Erdoğan, mahkemenin “ret” kararını, 18 Nisan 2017 tarihinde, bu kez bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye 4. Hukuk Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. Kendisine 50 bin TL’lik tazminat ödenmesinde ısrar eden Bilal Erdoğan, bu mahkemeden de istediği sonucu alamadı. Mahkeme, İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını “yerinde buldu.”