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Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 06:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli’ye açtığı tazminat davasından vazgeçmiyor.

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, AK Parti ile MHP arasında, önce Yenikapı mitingi ile başlayan ve ardından “Cumhur İttifakı”nda devam eden birliktelikte dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında “tüm siyasi parti liderlerine açtığı tazminat davalarından” vazgeçerken, oğlu Bilal Erdoğan davalardan vazgeçmedi. Bilal Erdoğan, Bahçeli’nin, 1 Kasım seçimlerinden önce, 18 Ekim 2015 tarihli İstanbul mitinginde kendisi ile ilgili söylediği “Bilal yükselirken, hilal düşüyordu. Şimdi söylüyorum, 57 Müslüman ülke varken kaçacak, doktora yapacak Vatikan’ı mı buldun” sözleri nedeniyle, 10 Ekim 2015’te, İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Bilal Erdoğan, söz konusu davada, “Bahçeli’nin kendisine yönelik sözleri nedeniyle kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle” Bahçeli’den 50 bin TL tazminat talep etti. Ancak mahkeme, “hak ihlalinin ve kişilik haklarının zedelenmesi gibi bir durumun olmadığı” gerekçesiyle davayı reddetti.

YANİKAPI'YA RAĞMEN!

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Bilal Erdoğan, söz konusu davayı kaybetti ancak davasından vazgeçmedi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 8 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Yenikapı Mitingi”nde bir araya geldi. Miting sonrasında da iki parti arasında “Yenikapı Ruhu” olarak tanımladıkları “ruhun” devam etmesine karşın, Bilal Erdoğan, mahkemenin “ret” kararını, 18 Nisan 2017 tarihinde, bu kez bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye 4. Hukuk Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. Kendisine 50 bin TL’lik tazminat ödenmesinde ısrar eden Bilal Erdoğan, bu mahkemeden de istediği sonucu alamadı. Mahkeme, İstanbul Anadolu 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını “yerinde buldu.”

Mahkeme, ayrıca Bahçeli’nin açıklamalarını “Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de yer alan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği” sonucuna vardı. Bilal Erdoğan, İstanbul Bölge 4. Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla da ikna olmadı. Her iki mahkemeden davaya ilişkin ret kararının gelmesine karşın Bilal Erdoğan, davayı bu kez Yargıtay’a taşıdı. Şimdi Yargıtay’ın kararı bekleniyor.

'CUMHUR İTTİFAKI'NI ÇATLATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında kurulan “Cumhur İttifakı” devam ederken, Bilal Erdoğan’ın davasında ısrar etmesi, siyasi kulislerde, “Oğul Erdoğan, iki lider arsında kurulan ittifakı çatlatacak mı” sorularını da beraberinde getirdi. Kulislerde, “Bilal Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan habersiz davasında ısrar edemeyeceği” yorumları yapılırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifakta ortak olduğu MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında açılan bu davada, oğluna müdahale edip etmeyeceği, oğlundan davasını geri çekmesini isteyip istemeyeceği” de tartışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Erdoğan Devlet Bahçeli 15 Temmuz darbe girişimi

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