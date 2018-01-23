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Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 10:44 | Son Güncelleme 2 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez yeni geliştirilmiş teknolojilerle 'milli İHA'lar da görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. Bu fotoğrafa Nevşin Mengü'den çok konuşulacak bir yorum geldi.

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

BirGün yazarı Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Afrin'i gözetleyen İHA'ların komuta merkezini ziyaret etmesine ilişkin, "Dün akşam servis edilen bir fotoğraf. Operasyonda kullanılan İnsansız Hava Araçları’nı yöneten merkezde oturan Bilal Erdoğan’ın fotoğrafı. Malum İHA’ları üreten firmanın sahibi Selçuk Bayraktar ile Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan evli. Dolayısıyla Bilal Erdoğan damadın yanında komuta merkezine gitmiş. Ancak elbette bu fotoğrafın servis edilmiş olması iktidarın bununla farklı bir mesaj vermek istediğini gösteriyor. Artık Yeni Türkiye’nin üzerine bir tür hanedanlık, bir tür astığım astık kestiğim kestiklik hali iyiden iyiye çöküyor" yorumunda bulundu.

Nevşin Mengü'nün Birgün'deki yazısı şöyle:

Türkiye’nin “proxy”si Özgür Suriye Ordusu önden Türk Silahlı Kuvvetleri arkadan Afrin’e girildi. Toplumsal bir katarsis hali yaşanıyor. Konvansiyonel ve sosyal medyada “Ooh nasıl da koduk oturttuk” nidalarından geçilmiyor.

'Milli İHA'lar Afrin'de ilk kez kullanılıyor

Hükümete yakın basın, adeta savaş sarhoşu. Doğru, birkaç farklı yerden doğrulatılmış bilgiyi geçtik alakasız her türlü görüntü bu operasyona iliştirilmiş durumda. İş o halde ki, medya Rambo filmini Afrin operasyonu diye oynatabilir.

İktidarın nicedir kullandığı bir diskur var, bu diskur Cumhuriyet’in “başarısızlığı” üzerine kurulu. Bu iktidar Cumhuriyeti ve kurucu prensiplerini beğenmiyor; kendisini Anadolu’nun ve çevresine toplayabildiği Müslümanların Mesih’i olarak sunuyor. Cumhuriyet’in kurucu ilkelerini “pısırık” bulan daha agresif, daha saldırgan bir siyaset bu. Bir “önümüze gelene bin tekme” halidir gidiyor.

Afrin operasyonu da bu diskurun bir eylem hali. Operasyon rasyonel parametrelerle konuşulmuyor, konuşulamıyor. Operasyonun gerekçesini sorgulayanlara yoğun bir linç uygulanıyor. Operasyona itiraz etmek ise kendi ölüm fermanını çıkarmak gibi bir şey. Ana muhalefet partisi bile ancak bir şey diyememekle yetiniyor.

TÜRKİYE’NİN OPERASYONU TAM DA ABD’DEKİ BORÇ TAVANI KRİZİNE DENK GETİRMESİ BAŞARI

Amerika Birleşik Devletleri malum kendi derdiyle boğuşuyor, borç tavanı krizi yüzünden devlet kapısına kilit asmış durumda. Amerikan Savunma Bakanı Mattis’in açıklamalarından Türkiye’nin operasyon öncesi ABD’yi bilgilendirdiğini anlıyoruz. ABD “Fırat’ın Batısı bizi bağlamaz” tavrında ve muhtemelen şu anda bu işlerle hiç uğraşamayacak durumda. Bu açıdan bakınca Türkiye’nin operasyonu tam da ABD’deki borç tavanı krizine denk getirmesi başarı.

Gözler askerlerini, Türkiye operasyonu yapsın diye çeken Rusya’da. Uzmanlar arasında Rusya’nın bu hamleyle Kürtlere de mesaj gönderdiğinin, “Bakın ABD sizi ortada bıraktı, bu bölgede tek güvenilir ağabey benim, iş yapacaksan benimle yapacaksın” mesajı verdiği konusunda görüş birliği var. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un, “ABD sonunda Türkiye’yi çıldırttı” açıklaması Türkiye’de çoğunluğun suratına bir ergen sırıtışı kondurttu. Ne var ki kaçırılan nokta Lavrov’un bu açıklamasıyla Türkiye’yi irrasyonel ve agresif bir aktör olarak tanımlıyor olması. Bir diğer nokta da Rusya’nın desteğiyle Suriye Ordusu’nun İdlib’te El Nusra’ya karşı adım adım ilerliyor oluşu. Malum İdlib’de Suriye’nin ilerlemesine Türkiye karşıydı.

YENİ TÜRKİYE’NİN ÜZERİNE BİR TÜR HANEDANLIK...

Ve tabii başka üzerine konuşulamayan noktalar. Dün akşam servis edilen bir fotoğraf. Operasyonda kullanılan İnsansız Hava Araçları’nı yöneten merkezde oturan Bilal Erdoğan’ın fotoğrafı. Malum İHA’ları üreten firmanın sahibi Selçuk Bayraktar ile Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan evli. Dolayısıyla Bilal Erdoğan damadın yanında komuta merkezine gitmiş. Ancak elbette bu fotoğrafın servis edilmiş olması iktidarın bununla farklı bir mesaj vermek istediğini gösteriyor. Artık Yeni Türkiye’nin üzerine bir tür hanedanlık, bir tür astığım astık kestiğim kestiklik hali iyiden iyiye çöküyor.

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Okuyucu Yorumları 76 yorum
kusura bakma da cumhuriyetimize de sahip çıkacağız cumhurbaşkanımıza da, sizin gibilerin para karşılığı ve iş karşılığı lobilere hizmet ettiğinizi bu millet çok iyi kavradı. Milletimiz 90 lı yılların türkiyesini bir daha yaşamak istemiyor. sizin gibilerin modası geçti.
Askerlikten kaçan birinin savaşın yonetildigi boyle bir merkezde ne işi var ? Oraya her önüne gelen elini kolunu sallaya sallaya girebiliyor mu ? Bilal oraya hangi sifatla giriyor..
@r.etkar gene sen gene kin.. adam çürümüş k olamaz mı ? Neden çürüğe ayrılmış insanlara hakaret ediyorsun. Duyduğum en saçma yorum , hem nevşin Mengi kim ki burada haber olabiliyor. Cidden çok cahilce ve saçma bir twit atmış. Bu tip insanlar twitter da üye yapılmamalı yada üyeliği silinmeli . Babasının torpiliyle işe girmeye benzemez !
@ali_desideroo_1981 babasının torpiliyle istediği heryere girebilir değil mi.hiçbir sıfatı olmamasına rağmen.benim bildiğim bilal erdoğanın gemicikleri var armatör.ne işi var türkiyenin harekat merkezinde.en azında bu bayan gazeteci ve işini yapıyor.
askerlik yapmamış birisinin orada ne işi var acaba.
@adilkaraman82 bu söylediğine sen kendin inanıyor musun?
@ali_desideroo_1981 Devlette ciddiyet olmazsa sonunda kozmik odandan savaş planların bile çalınır... Ayakta uyursun taa ki düşmanı karşında görünce ciddiyetsizliğin sonucunu anlarsın..!
@adilkaraman82 LAMI CİMİ YOK HİÇ KIVIRMAYIN BİRAZ DUŞUNUN.. BU ASKER KACAGININ NE SIFATLA ORDA OLDUGUNU DUSUNUN..VELİAHT MI?? GÖREVLİMİ UZMANMI?? RESMEN HANEDANLIK..RESADUFE BAKKİ İHALARIDA DAMADI URETİYOR.. YOKMUYDU BASK İŞ ADAMLARI KOCA TURKİYEDE...HİÇ PARTİZANLIK YAPMAYIN DOGRULARI GÖRUN SOYLEYİN...NE MUTLU TURKUM DİYENE
@levendcekic doğru bir laf etmişsin benim bildiğim diye ..Önemli olanda o zaten sen bildiğinle asıp kesersen çok başın ağrırı o yüzden fazla emin değilsen yorum yapma. Sizin kafanızdakiler ABD den istihbarat ve para alacaz diye elpençe beklerlerdi ki operasyon yapmak nereye... Şimdi adamlar (albayraklar) iha ve siha yapıyor yerli orduya ve millete hizmet eden bununla gurur duyun eğer Türk iseniz ? Gerisi sizi aşar zaten
Cumhurbaşkanının oğlu hangi sıfatla askeri karargahta bulunur, hangi sıfatla rütbelilerle aynı koltuğu paylaşır. Böyle bir saçmalık olmaz kabul edilemez. Cumhurbaşkanı oğlu olduğu için herşeye karışır, heryere girer diye bir kanunmu var. Ülkenin hanedanlık rejimine doğru gittiğini görüyoruz. Yazıklar olsun..
@gozgozlu75 Yaa siz damattan oğlundan bahsediyorsunuz.Kendi ağzıyla' ne istedinizde vermedik diyen bir c.bşk nı,fetullaha her istediğini verdi.Çocuklarıda bırakın babacının kanatları altında imtiyazlı olsunlar .Parkta oynamakyerine............!
KEMAL SUNALLA ŞEVKET ALTUĞ un filmi aklıma geldi bian.filmin adını hatırlayamadım..Şevket altuğ KEMAL SUNAL ı gaza getirip şu adam çok ödlektir git dikil kaşısına al haracı diyor..oda o gazla adamın karşısına dikiliyor..adamda hadi lan diyerek itiyor kemal sunalı..kısacası kayleye bile almıyor..şimdide bu Nevşin Mengü TSK nın ilk defa AMERİKA nın karşısına dikilip gerekirse amerika ile bile savaşı göza almış bizim NEVŞİN MENGÜ de fotoğrafa takılıp konuyu başka yönlere taşıyor..bırak sayın NEVŞİN MENGÜ bunları bırakta TSK nın başarısından söz et biraz..
@bulut_han BULU T KONU SAVAŞ DEGİL..HERKES ORDUMUZUN ZAFERİNİNDEN YANA DUALARLA..BAHSETTİGİ HANEDANLIK GİBİ BİR OLUSUM..PKK KADAR TEHLİKELİ..UYANIN BİRAZ PARTİZAN DEGİL TURKİYE ADINA DUSUNUN
o ilk fotoğraf ile ilgili konuşacağım. fotoğraftaki şahış gn.kr.bşk nı mı yoksa c.başkanı mı bu şahsın belliki komuta kısmı orada ne işi var memleketi iyice aile şirketine çevirdiler devlet kadrosunda herhangi bir görevi olmayan adamın oralarda ne işi var normal vatandaşlar giremiyorken bunlar oralarda neden cirit atıyor. memleketi iyice babalarının tapulu malı yaptılar. yzıklar olsun
sen nasil yonetilmemizi isterdin muhtemelen krallik falandir...
Öncelikle son seçimlerde ak partiye oy vermedim, akparti fanıda değilim Komikçe hanedanlık var demişsiniz Türkiyede seçimler demokratik bir şekilde yapılıyor Tayyip Erdoğanda demoratik yollarla seçilmiş ülkenin 12. cumhurbaşkanıdır, oğlu bilal erdoğan adaylığını koyar ve halk seçerse bu hanedanlık mı oluyor Çoğunluğunu halkın seçtiği birine saygı göstermek zorundasınız seçen kişilerede koyunsığır gibi sözler sarfedilmemesi gerekir Bu durum hoşunuza gitmiyorsa ve saygı gösteremiyorsanız ülkeyi terk etmekten başka çareniz yoktur Sizingibi demokrasiden bihbr vatan hainlerini buülke artk istemiyor
bu kadın kendini ne zannediyor hanedanlık yada krallıklarda seçim mi var o zaman sen seçimlerde oy kullanma yada başına silah mı daydılar şu partiye oy vereceksin diye ki bunu kim izliyorki ekranlarda adını da ilk kez duyuyorum ne iş yapar bu kezza paralı eğitim aldığı belli tarihten bi haber geçmişinide bilmiyor yada toplu iğne bile yapamayan türkiyeyle karıştırıyor sanırım Kıbrıs savaşında kalkamayan uçaklar yok artık bak iha lar siha lar var kim yapmışsa yapmış yıllarca bu ve bu zihniyet yüzünden teknolojide dışa bağımlı kalmışız onlarca süper beyin varken ülkemizde
Nevşin ciğim bunlar senin görüşlerin seni senin gibi düşünenlere bağlar, Şimdiki yönetim seçimle iş başına gelmiştir. Demek ki millet tarafından teveccüh görüyor ki seçiliyor. Seçimle gelen hükümeti seçimle yenemeyenler gezi tarzı ayaklanmalar ve darbe girişimleri ile yıkmaya kalktılar. Demokrasiye madem çok inanıyorsunuz, seçim de gösterin kendinizi yasa dışı ayaklanma ve darbelerde değil hani demokrasi havarisi siniz ya... BU ARADA AKP DEĞİLİM HİÇ OYDA VERMEDİM AKP YE ANCAK AT GÖZLÜĞÜYLE BAKMIYORUM OLAYLARA
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ASELSAN harici bir kurum yada kurluşla çalışıyorsa o devlet başka devletler karşısında acizdir. Şirketlerden mal alan devlet mi olur, Devlet kendi işini kendi görür 100liraya mal edileni 300liraya alıyorsa bu askeri harcamalara ayrılan paydan nemalanan asalaklar var demektir. O fotoğraf operasyondan değil, denemelerden çekilmiştir. Rütbesiz kimsenin askeri kurumlara girişi yasaktır. Aynen Fetö imamlarının Akıncı üssünde bulunması gibi bir durumdur ki bu o zaman tehlike aynen devam etmektedir.
Mengü senin hayal kırıklığını ve saldırganlığını anlıyorum, ağababanız abd ve diğerleri artık sizede sahip çıkamıyor. silah gibi kullandığınız kaleminize para ödeyemiyor, algı yarattırmaya çalışamıyor çünkü kimse sizin gibilere itimat etmiyor ancak 3 yada 5 kişi kendi çöplüğünüzde inananlar hariç. Sizler saldırmaya devam ediniz sizler saldırdıkça yapılanların doğru olduğundan emin oluyoruz. Allah korusun sizin övdüğünüzü düşünsene ben irkildim ya siz.
iyide sayın mengu çalıştığınız gazete cumhuriyete ve değerlerine onun kurucusu atatürke sahip çıkan bir gazete mi diye sormazlar mı adama
O adaya yetkili personel haricinde kat'iyen kimse giremez. O adaya girenlerin isimleri bellidir. O adaya rütben ne olursa olsun girdiğin zaman hakkında hemen soruşturma başlatılır. Bir de şu var Burada maksat ve amaç ne olursa olsun görüntü alan ve kaydeden cihazla giremezsin. Buradan fotoğraf alınması bilgi sızdırmaya girer ajanlıkla aynı değerdedir. Kaldı ki bu kişilerin saz arkadaşları KOZMİK odaya girdiler. Bir de bu şahıslara bey efendi buraya giremezsiniz yetkili değilsiniz! Diyecek buraya girmesine mani olacak askeri personel var mı? Velef ki birileri uyardı başına neler geleceği....
Hatice değil,netice önemli.nevşen mengüç.nasıl bakarsan öyle görürsün.ben sana bakınca hiç iyi şeyler göremiyorum...
@hsemg iyi oturtmuşsun arkadaş bravo
Askere gitmemek için çürük raporu alan sümsükler o fotoğrafta hangi sıfatla yer alıyor anlaşılır gibi değil. Belli ki Ülkeyi aile şirketi olarak görüyorlar. Yazıklar olsun bu hadsizlerin peşinden gidenlere.
Oradan o kadar Kolaymı görünüyor.önüne ne gelirse onu okuyupta yorum yapacağına sahaya in gerçekleri canlı gör sıkıyorsa,oradan sıcacık yerden atıp tutması değil o maaş alıcam diye bir kaç kuruş fazla prim yaparım diye,sen gerçekleri görmezden gelip çarpıtamasın.senin için önemsiz gibi görünüyor olabilir.madem habercisin yazıyorsunda git savaş bölgesinden canlı yayınla be gülüm,bunu denesen inanki daha çok haberin olur,daha çok ta prim yaparsın.
Neyse bende gidip komuta merkezinden izliyim bare burdan sürekli haber okumakla olmuyor izlemek daha heyecanlı herkeste girebiliyor sanırım. Yalnız bu kadında savaş istemeyen kesimden belli; bizde istemiyoruz insanların ölmesini lakin o silahı eline alan herşeyide artık göze almıştır. Bizimki vatan sevgisi ya onların ki?
anlamdıgım bir şey var bu aile hanedanı dediklerin kızlar la alem mi yapmışlar devletin parasını alıp yatlar ultra lüks rezidanslar da sex partileri mi yapmışlar ulan askerlerimiz için iha lar üretip kendileri bizat denetlyorlar sizin boş boş konuşmaktan muhalefet yapmaktan yaptıgınız ne var keşke senin ailen de bu ordu için birşeyler yapaydı da biz size hanedanımız olun diyerdik tüüüüüüüü rezil avrupanın satılmış kalemi
@sihat7878 bu hanedanlığın sayesinde bütün devlet kadrolarına dıdısının dıdısını yerleştirsin. senin evladın gün geldiğinde daha güzel bir proje ile devletine hizmet etmek istediğinde ihalelerin hepsini hanedanın dıdısı kazandığında o vakit hatırlarsın bu konuştuklarını inşallah,
@sihat7878 SEN HAKKATEN SAFSIN AMICA
resime biraz uzaktan bakalım, birinci damat enerji ve tabii kaynaklar bakanı, ikinci damat hükümete askeri malzeme satıyor, kızı sümeyye danışmanından daha öte devletten maaş alıyor, vasıfsız bilal devletin bütün organizasyonlarında boy gösteriyor, ve bu resime baktığınızda diyorsunuzki yok canım hanedanlıkla hiçbir alakası yok bunlar normal şeyler diyorsunuz. tamam tamam siz haklısınız hanedanlıkla saltanatlıkla hiç alakası yok böyle şeylerin dünya tarihinin geçmişinde de hiç yaşanmadı böyle şeyler, not: afrin cephesinde devletimizin yanındayız terör koridoruna hayır diyoruz.
kusura bakma senin ailene dil uzatmak olmasın ama ....keşke ülke için senin ailen de de birileri birşeyler üretip yapsaydı ...yok hanedan mış yok kral mış hep eleştri hep muhalefet hep boş boş konuşma miletin kafasını bulandırmak tan başka üretigin yaptıgın birşey yokkk ...malesef,,,,,bu kadar kafanı boş yorumlara yoracana ülken için bir şeyler yapma gayesin de olsan çok güzel olur du
kusura bakma senin ailene dil uzatmak olmasın ama ....keşke ülke için senin ailen de de birileri birşeyler üretip yapsaydı ...yok hanedan mış yok kral mış hep eleştri hep muhalefet hep boş boş konuşma miletin kafasını bulandırmak tan başka üretigin yaptıgın birşey yokkk ...malesef,,,,,
Birçok yorum yapaılacak ama empati kurup en tarafsız yorumu yapabilmek önemli, kör sağır hesabı birilerinin yalakalığını yaparcasına, birilerini savunurcasına ya da karşı dururcasına değil. Resme kızanlar varsa kendi desteklediklerinin başta olduğunu, hangi yetki ve sıfatla onların oğlunun orada olduğunu, diğer taraftan savunanlar varsa da aynı şekilde farklı bir yönetim olduğunu ve onların oğlunun orada olup resminin paylaşıldığını düşünsün. Tarafsız olanlar zaten ne söyleyeceğini bilir; keza işin doğrusu neyse, bunu idrak ediyorsanız ona göre yorum yapın; yapabiliyorsanız.
ŞU YORUMLARA BAKIYORUMDA İÇİM SIZLIYOR. NERDE 1974 RUHU BEYLER, TAYYİP ERDOĞAN A OLAN NEFRETİNİZ BU KADARMI BÜYÜK TAYYİP ERDOĞANA OLAN KİNİNİZ VATAN SEVGİSNDEN DE Mİ BÜYÜK. ALLAH AŞKINA 1974 Ü YAŞAYANLAR YAZSINLAR, SAĞCISI SOLCUSU, ÜLKÜCÜSÜ DEVRİMCİSİ TEK YÜREK TEK YUMRUK OLMUŞTUK ECEVİTE DESTEK VERMİŞTİK. ARKADAŞLAR SEÇİM ZAMANI BİR OYUNUZ VAR GİDER TERCİHİNİZİ YAPARSINIZ, AMA ŞU SIKINTILI GÜNLERDE OMUZ OMUZA OLMAMIZ LAZIM DEĞİLMİ. YAZIK ÇOK YAZIK ŞİMDİKİ GENÇLİĞE, YETİŞTİREMEMİŞİZ SİZLERİN YÜREĞİNE ÖNCE VATAN SEVGİSİ Nİ YERLEŞTİREMEMİŞİZ.
@kaya6062 keşke yorumları okumadan önce yazıyı düzgünce okusaydın. şu sıkıntılı günlerde neden omuz omuza olalım. siz akape liler ülkeyi sıkıntıya sokuyorsunuz sonra da sıkıntılı günlerde omuz omuza olalım diyorsunuz. akape gittiği gün ülkede sıkıntı kalmayacak. sıkıntıyı çıkaran sizlersiniz. pkk ile çözüme girip fetö ye peşkeş çekip ülkeyi sıkıntıya siz soktunuz. şimdi de birlik olalım diyorsunuz. sizin gibi pkk ve fetö sevici ile omuz omuza olmaktansa ölmeyi tercih ederim.
@kaya6062 Vatan sevgisi ayrı bunu bahane edip Oğlunu kızını damadını iktidar yapma hırsı ayrı.. ..İktidarda bulunaların sevgisi ayrı vatan sevgisi ayrı, Vatan savunması ayrı ikisini birbirine karıştırma brader..!!
@kaya6062 kardeş bunlar kalbur üstü olanlardır
kendini gazeteci sana düzenbazlar bazilarına hizmet etmek için çabalıyor abd uşakları
Harekatı Baltalamak için nasıl yorum haber yaparız onun derdınde bu haınler.
@saffet33chp aynen kardeş sarhoşların verdiği toprakları reis adım adım geri alıyor 10 sene sonrada musul kerkük
Bu kadın gıdasını kin nefretten alıyor erhalde..boş ve gereksiz biri..
HELAL OLSUN ÇOK DOĞRU SÖYLEMİŞ İYİCE SİSTEM ÇÖKTÜ KONTROLSÜZ GÜÇ GÜÇ DEĞİLDİR RTE DE BUNUN FARKINDA ...
öküz altında buzağı aramanın manası yoktur. asıl öneme haiz olan vatansa gerisi teferruattır.
fitne fücür islam düşmanı kadın bundan öğrenecez hanedanlığı
istediğiniz kadar çırpının. istefiğiniz kadar türk gibi görünün. ama siz türk değil yabancıların savaşçılarısınız. 100 yıldır ilkdefa bir lider geldi hepinizi ezip geçiyor. istediğiniz kadar çırpının bu ülke müslüman milletine aittir. satılmışlar bu ülkeden defolacak. yaşasın bu ülkeye hizmet edenler. yaşasın reisi cumhurumuz. yaşasın asıl bu ülke için kalem tutan eller. sizin gibi satılmış kalemler birgün tükenecek.
@ercan23412165 yeminle bu kafaya ulasmak icin ne kullaniyorsunuz merak ediyorum 100 lük raki 135 tl olmus, bizede soyleyinde kafalari beraber cekelim
ALLAH MİLLETİMİZ DEVLETİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN HAYİNLERİN ÜLKEYİ BÖLMEYE CALIŞANLARIDA YERİN DİBİNE BATIRSIN
askerlikten sahte çürük raporlarıyla yırtan birinin klimalı lüks komuta odalarında ekran başında olan biteni izlemesi ülke ve evlet adına utanılacak yüz karası bir durumdur....
çiftlik benim babam kuvvetli.
Çadır devleti diyenler hep haklı çıkıyor.
@mezargedigi teknoloji devletine dilin varmıyor değilmi....nankörler
Operasyon ve işlerin yolunda gitmesi hatunu rahatsız etmiş. Yakında mahalle gazetelerinde yazarsın.
akapelilerin haberin başlığını okuyup hemen aşağı yorum yapmaya başlamasına hiç şaşırmadım. yazının tamamını okuyan bir tane bile akape li yok. eğer olsaydı "TÜRKİYE’NİN OPERASYONU TAM DA ABD’DEKİ BORÇ TAVANI KRİZİNE DENK GETİRMESİ BAŞARI" bu cümlede ne denilmek istediğini anlardı.
ALLAHIM NE GÜNLERE KALDIK,ÇOK YAZACAK ŞEYLER VARDA..................
türkiye için çalışıp çabalayanları , karalayan, karayılanın sahibi sakın şunun ipini salma................
yani operasyonu başarılı bulmayıp abd nin borşç tavan yaptı zaman felan filan diyen birisi bence art niyetli konuşuyor bence türkiyenin 1 metre iler gitmesini istemeyen şahıslar piyonlar desek daha iyi
vay çürük savaş uzmanlığına mı soyunmuş ok takımınıda yanında götürseydin
Kadın doğruyu yazmış helal olsun bir çok erkek gazeteciden daha haysiyetli biri..
HEPİNİZİN İŞİ FİTNE FÜCUR.BAŞKA BİR ŞEYLE İLGİLENDİĞİNİZ YOK. ALLAH CÜMLENİZİN KALBİNE MERHAMET VERSİN.BUNA LAYIK DEĞİLSENİZ, CÜMLENİZİ ISLAH ETSİN. UNUTMAYIN, HESAP GÜNÜ DEDİKLERİMİZDEN DE ALLAH'A HESAP VERECEĞİZ...
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