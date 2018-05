Bilal Erdoğan, hafızlık icazet merasimine katıldı

İSTANBUL (AA) - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi.

Okulda düzenlenen programda konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, hafız olanları tebrik ederek, onlara eğitim hayatlarında başarı diledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafızlık programına yönelik büyük desteklerinin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Hafızlık çalışması bu okulda büyüyerek devam etti. Türkiye'de hafızlık alanında çok güzel işler yapılmaya başlandı. Şu anda Anadolu'nun her yerinde imam hatip liselerinde hafızlık kulüpleri çalışmalarına devam ediyor, bunun dışında da hafızlık ortaokulları git gide açılmaya başlandı. Bu okullarda da her sene yüzlerce, binlerce hafızımız icazet alıyorlar. Bütün emeği geçenlere, hocalarımıza en başta da hafız kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hayatlarının geri kalanında da Kur'an'ın hadimleri olarak her nerede ne işle meşgul olurlarsa olsunlar, Kur'an'ın hadimleri olarak hayatlarının geri kalanını sürdürsünler inşallah."