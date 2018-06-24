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Bilal Erdoğan oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile birlikte Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da okula gelerek oyunu kullandı.

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