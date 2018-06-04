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Bilal Erdoğan, TÜGVA Sivas Temsilciliği'ni açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Sivas temsilciliğinin açılışını yaptı.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Sivas temsilciliğinin açılışını yaptı. Sivas'taki Kepenek Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Sivas Temsilciliği binasının açılışı törenle yapıldı. Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, TÜGVA Sivas Temsilcisi Erhak Çınar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Sivaslılar katıldı. Açılış töreninde Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra ise TÜGVA'nın faaliyetlerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi katılımcılara izletildi. Türkiye'nin yaş ortalaması 30 olan genç nüfusa sahip olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Gençlerin geleceğini kuracak nasıl bir öndere, nasıl bir başkomutana ihtiyacımız var. Geleceğimizin bu çalkantılı dönemden nasıl çıkacağı, bu gemiye, bu çalkantılı sularda nasıl birisinin kaptanlık edeceği çok mühim. Gençlerimiz için bugün vereceğimiz karar çok önemli. Ya Türkiye dünyada oyun kuran, kendi kararlarını kendi veren, bölgesindeki huzursuzluklara ve zulme 'Dur' diyen bir lider ülke olacak ya da ipi başkasının elinde, başkalarının dediğini yapan, başkalarının önünde el pençe divan duran lider tarafından yönetilecek. Şimdi dünyanın en büyük projelerini yapan bir ülkeyiz. Amerika'sına, Avrupa'sına rağmen kendi emniyetini sağlamak için Cerablus'ta, Afrin'de, El Bab'da askeri operasyonları gerçekleştirebilen bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bu millet 15-16 yıldaki kazanımlarını, atılımlarını çok daha ilerilere taşıyacak olan, gençliğimize aydınlık bir gelecek sunacak olan, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Cumhurbaşkanı'mızı gümbür gümbür destekleyeceğinden benim şüphem yoktur. Sivas'a hızlı treni getirmek istemeyenleri değil, Sivas'ı geleceğe taşımak isteyenleri elbette seçecektir" diye konuştu. 'GENÇLERİMİZ, TÜGVA'DA DEĞERLERİNİ ÖĞRENECEK' TÜGVA'da yazın gerçekleştirilecek kamplar hakkında bilgi veren Erdoğan, "TÜGVA'mızda yetişen gençlerimiz, evinin, okulunun dışında üçüncü adresi olarak TÜGVA'da değerlerini öğrenecek, inancını öğrenecek ve geleceğe dair teknolojiyi, bilimi, zamanın gereği eğitim olarak neyse bunlarla yetişecek. Yazın gerçekleştirilecek olan ortaokullara yönelik yaz okulları, liselere yönelik yaz kamplarımıza çocuklarımızı gönül rahatlığı içerisinde gönderelim. Bu kutlu yolculuğu, bizi değerlerimizden koparmak isteyenlerle olan mücadeleyi verecek, Türkiye'yi dünyanın lider ülkeleri arasında hak ettiği yere yerleştirecektir. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Davut Gül, TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan ve il protokolü TÜGVA Sivas Temsilciliği binasının açılışını yaptı.

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