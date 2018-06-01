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Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın Uşak temsilciliğini açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 20:44 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Uşak temsilciliğinin açılışını yaptı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Uşak temsilciliğinin açılışını yaptı. Gediz Uluyolu Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Uşak Temsilciliği binasının açılışı yapıldı. Uşak Valisi Salim Demir, TÜGVA Yüksek istişare Kurul Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, TÜGVA Uşak Temsilcisi Bilal Ertaş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar törene katıldı. Tören öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Uşak Belediyesi'ne ait cirit sahasında ata bindi. Ardından Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Sonra da TÜGVA Uşak İl Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi. 'İHANETLER OLMASA, TÜRKİYE YÜZDE 7 BÜYÜYECEKTİ' Son 10 yılda, yaşanan olaylara rağmen Türkiye'nin ortalama yüzde 5,8 oranında büyüdüğünü belirten Bilal Erdoğan, "Dünyanın normal bir 15 senesine denk gelseydik, bütün bu huzursuzluklar, bu ihanetler yaşanmasaydı, o zaman demek ki yüzde 7 büyüyecektik. En azından Çin gibi, Hindistan gibi büyüyecektik. İşte bu ülkenin ayağına dolananlar, bu ülkenin ayağını tutanlar, paçasına yapışanlar bunların hesabını vermeliler. 15 Temmuz'da burayı savaş yerine çevirmeye çalışanlar, milletine tanklarla, uçakla, helikopterle kurşun sıkanlar hesap vermek zorundalar. İşte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hainlerle hesaplaşmak için çetin bir mücadele veriyoruz. Ama milletimizin de bu zihniyetle bu zihniyetin destekçileriyle, dışımızdaki düşmanlarla ve onların içimizdeki maalesef işbirlikçileriyle hesaplaşması için seçimler büyük bir fırsattır. İşte 'Cumhurbaşkanımız zayıflasın, ülkesinin başında duramasın, giderse gitsin' diyenler, maalesef bu ülkenin düşmanlarına yardımcı olanlara hizmet edenler" dedi. 'CUMHURBAŞKANI MECLİSİ KONTROL EDECEK FALAN HİKAYE' Açıklamalarını sürdüren Bilal Erdoğan, "Şimdiye kadar hükümetlerin ve bürokratların güdümünde olan yasa yapma fiili, bundan sonra bizzat meclisten, bizzat halkın oylarıyla gelmiş olan milletvekillerin emeğinden çıkacak. Cumhurbaşkanı meclisi kontrol edecek falan hikaye. Cumhurbaşkanı sadece bütçeyi yapabilecek. Kanun hükmünde kararname geçirmesi söz konusu olursa, meclis her zaman bunun aksine karar alma veya bunu onaylama merciidir. Bu kadar net. Kurumlar arası anlaşmazlıktan dolayı ülkenin kaderinin etkilenmemesi için tasarlanmış bir sistem" dedi. Bu seçimin ülke sınırlarının ötesinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bosna'ya gidin, Gazze'ye gidin, Soma'ya gidin, kardeşlerimizin yanına. Hepsini yakın zamanda ziyarete gittim. Ortadoğu'daki Müslümanların hangisi ile konuşsanız, sokaktaki vatandaşlara sorun, bir 'Erdoğan' diyorlar, bir 'Ertuğrul' diyorlar. Vatandaşımız, Uşak'taki kardeşim oradaki insanlarla oturup bir konuşmuş olsa, Tayyip Erdoğan dediğinizde neler söylediklerini bilseniz, inanın Cumhurbaşkanımızı desteklemek için daha çok mücadele edersiniz, daha çok çalışırsınız. İşte böyle bir fırsatımız, böyle bir liderimiz var. Bizler bu liderimize sahip çıkarsak, Türkiye daha çok güçlü olacak" diye konuştu.

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