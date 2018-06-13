Bilal Erdoğan'dan bor eleştirisi

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi mitinglerde yaptığı konuşmalarda gençlere yönelik projelerden söz edemediğini belirterek, "Bu gençliğin önüne hangi projeyle çıkıyorsunuz? Sizin projeniz hangisi? Dün bir tanesini öğrendik. Borcam projesi var. Evlerimizde kullanıyoruz ya. Bor karışımlı camdan üretilen sıcağa dayanıklı cam" diye konuştu.

Zonguldak'ın Liman Caddesi'nde gerçekleştirilen TÜGVA Gençlik Vakfı Zonguldak Abdullah Tayyip Olçok Eğitim Merkezi'nin açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu TÜGVA Yüksek istişare Kurul üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Özcan Ulupınar ve Faruk Çaturoğlu sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vakıf üyeleri katıldı. Kur-an'ı Kerim okunmasının ardından konuşan Bilal Erdoğan, savunma sanayisinde Amerika'nın tabancasına, tüfeğine muhtaç olan bir Türkiye'den, bugün kendi piyade tüfeğini yapan, kendi savaş gemisini, kendi tankını yapan, kendi insansız hava aracını, kendi helikopterini yapan bir Türkiye'nin olduğu söyledi. Muhalefi, gençlere yönelik proje üretememekle ve yapılan hizmetleri görmezden gelmekle eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu: