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Bilal Erdoğan'dan gençlere çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: - "TÜGVA, dünya çapında iddia sahibi, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi bir gençlik için mücadele ediyor. Aileler, çocuklarını güvenerek teslim edebilirler" - "Yaz okulları, eğitim kampları ve çeşitli kurslar düzenleniyor. TÜGVA'nın çalışmalarına tüm gençlerimizin katılımı için çağrıda bulunuyorum"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın dünya çapında iddia ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi bir gençlik için mücadele ettiğini belirterek, "Aileler, çocuklarını güvenerek teslim edebilirler. Yaz okulları, eğitim kampları ve çeşitli kurslar düzenleniyor. TÜGVA'nın çalışmalarına tüm gençlerimizin katılımı için çağrıda bulunuyorum." dedi.

TÜGVA Nevşehir Şubesi'nin açık havada yapılması planlanan açılış töreninin sağanak nedeniyle iptal edilmesi üzerine Erdoğan, beraberindekilerle vakfın şube binasına gelerek incelemelerde bulundu.

Gençlere yönelik kurs ve çeşitli eğitimlerin verileceği binadaki kütüphane, sosyal alan ve derslikleri gezen Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın dünya çapında söz sahibi olacak bir gençliğin yetişmesi için çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerin, ilim ve bilim yönünden donanımlı hale erişmeleri amacıyla TÜGVA'nın çeşitli eğitim ve kurslar düzenlediğini belirten Erdoğan, tüm gençlere vakfın çalışmalarına katılım sağlamaları çağrısında bulundu.

Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"TÜGVA, yeni nesil gençlik vakfı sloganıyla ortaokuldan üniversiteye ve çalışan gençliğe varıncaya kadar faaliyetler yapan bir vakfımız. Ülkemizin genç ama en geniş teşkilatlanmaya sahip vakfı. İstikameti, gençlerimizin değerlerimizle donanarak yetişmesini sağlamak, geçmişinden kopuk değil, geçmişi ile barışık, geçmişini bilen bir gençlik oluşturmaktır. TÜGVA, dünya çapında iddia sahibi, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi bir gençlik için mücadele ediyor. Aileler, çocuklarını güvenerek teslim edebilirler. Yaz okulları, eğitim kampları ve çeşitli kurslar düzenleniyor. TÜGVA'nın çalışmalarına tüm gençlerimizin katılımı için çağrıda bulunuyorum."

Daha sonra Gülşehir ilçesine geçen Erdoğan, AK Parti'nin seçim bürosunun açılışını yaptı.

Erdoğan, kurdeleyi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Milletvekili adayları Yücel Menekşe, Emre Çalışan ve Gülşehir İlçe Başkanı Fatih Çiftçi ile kesti.

Vatandaşlarla sohbet eden Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getireceği avantajlar sayesinde Türkiye'nin hızla güçleneceğini dile getirerek, "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin son 15 yıldır yürüyüşü, halkımızın mutlak desteği sayesinde olduysa bundan sonra da ancak sizlerin mutlak desteği ile olacaktır. Bu seçimlerden sonra Türkiye'nin önü açık. Hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vereceği avantajla hem de halkımızın vereceği ciddi destekle Türkiye'nin düşmanlarını bir kez daha çatlatacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Erdoğan Nevşehir TÜGVA Nevşehir Şubesi

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