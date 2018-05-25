Bilal Erdoğan'dan gençlere çağrı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA'nın dünya çapında iddia ve Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi bir gençlik için mücadele ettiğini belirterek, "Aileler, çocuklarını güvenerek teslim edebilirler. Yaz okulları, eğitim kampları ve çeşitli kurslar düzenleniyor. TÜGVA'nın çalışmalarına tüm gençlerimizin katılımı için çağrıda bulunuyorum." dedi.

TÜGVA Nevşehir Şubesi'nin açık havada yapılması planlanan açılış töreninin sağanak nedeniyle iptal edilmesi üzerine Erdoğan, beraberindekilerle vakfın şube binasına gelerek incelemelerde bulundu.

Gençlere yönelik kurs ve çeşitli eğitimlerin verileceği binadaki kütüphane, sosyal alan ve derslikleri gezen Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜGVA'nın dünya çapında söz sahibi olacak bir gençliğin yetişmesi için çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerin, ilim ve bilim yönünden donanımlı hale erişmeleri amacıyla TÜGVA'nın çeşitli eğitim ve kurslar düzenlediğini belirten Erdoğan, tüm gençlere vakfın çalışmalarına katılım sağlamaları çağrısında bulundu.