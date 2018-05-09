Bilal Erdoğan'dan Yalova Üniversitesi Rektörü Cebeci'ye ziyaret

İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan'ın, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ve beraberindeki heyet, rektörlük görevine 28 Mart'ta atanan Cebeci ile makamında bir araya geldi. Cebeci'ye rektörlük görevine atanması dolayısıyla tebrik edip, başarı dileğinde bulunan Erdoğan, üniversitenin büyük gelişme kaydedeceğine olan inancını aktardı.

Cebeci de üniversitenin genel durumu hakkında Erdoğan'a bilgi verdi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İlim Yayma Vakfının Yalova'daki faaliyetlerini anlatan Erdoğan, günün anısına Cebeci'ye hediye takdim etti.

