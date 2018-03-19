BİLDİRİCİ AKADEMİSYEN HAKKINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA)

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atarak "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan akademisyen Aylin Altınay Cingöz hakkındaki hükmün gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda; "Sözde sorumluluk sahibi aydın bir akademisyen olarak "Barışa katkısı olsun diye bildiriyi imzaladım" diyen sanık Cingöz'ün, aynı mahiyette bir bildiri veya çağrıyı PKK silahlı terör örgütüne karşı yapmayı düşünmemesi ya da düşünmek istememesi aydın, barışçı, demokratik, sorumluluk sahibi ve tarafsız akademisyen kimliği ile hiçbir şekilde bağdaşmadığı tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır" denildi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdiği akademisyen Aylin Altınay Cingöz'e ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme heyeti hazırladığı 21 sayfalık gerekçeli kararda, suça konu ve sanığın da içerisinde bulunduğu bin 128 akademisyen tarafından imzalanarak 11 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan bildirinin çatışmaların arttığı dönemde yayınlandığına dikkat çekildi.