Bilecik Belediye Başkanı Yağcı,

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Şehrim için, vatandaşlarım için, büyüklerimin uygun gördüğü ve verdiği her hizmet için adayım" dedi.

Başkan Yağcı, kentteki basın mensupları ile Bilecik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Bilecik ve ülke gündemine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Başkan Yağcı, 14 yıldır şehir için çalıştığını kaydetti. Başkan Selim Yağcı, "Öncelikle şunu ifade edeyim. Şehrim için, vatandaşlarım için, büyüklerimin uygun gördüğü ve verdiği her hizmet için adayım. Halkımın ve büyüklerimin bana layık gördüğü her hizmete, her işe adayım. Ben bu güzide topraklara ve hemşehrilerime 14 yıldır hizmet etme çabası ve gayreti içerisindeyim. Birileri neye aday olmayı hak ediyorsa, Selim Yağcı olarak ben de eğer partimin yetkili organları ve büyüklerimiz uygun gördüğü taktirde, milletimiz uygun gördüğü taktirde her şeye benim de hakkımın olduğunu düşünüyorum ve gocunacak da hiçbir şeyim yok. Gayet net olarak açıklıyorum. Takdiri hemşehrilerimiz bilir. Öyle Allah nasip ederse, yarın genel merkezimiz, ’belediye başkanlığına devam et derse’ ona da adayım. Öyle bir sahadan kaçmamız yok. Milletvekilliğine de adayım. Veya partimizle ilgili, siyasetle ilgili kurum ve kuruluş varsa ona da adayım. Bu konuda kim bana bu anlamda farklı şekilde ithamda bulunur. Ben 14 yıldır buradayım. Malımla, mülkümle, çoluğum ve çocuğumla buradayım ve her şeyim açık. 14 yılın 14 saniyesine kadar hepsinin hesabını verebilirim. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Onun için biz bu konularda gayet açığız ve gayet şeffafız. Kapalı kapılar ardında da hiçbir işimiz yok" ifadelerini kullandı.