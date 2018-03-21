Bilecik Heyetinden Mehmetçik ve Kilis’e destek vermek için kente geldiler.
Bilecik AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, Vezirhan belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna Zeytin Dalı Harekatına ve Kilis’e destek vermek adına kente ziyarete geldi.
Bilecik heyeti Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile bir araya geldikten sonra esnaf ziyareti yaparak, çeşitli temaslarda bulundu.
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