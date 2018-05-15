Bilecik iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Bugün Bilecek'te hoş geldin Ramazan mahyaları camilerde ve gönüllerde. Ramazan şevkiyle evlerde iftar ve sahur hazırlıkları yapılıyor. Yemeklerle beraber saatler ayarlanıyor. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Bilecik'te ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Bilecikliler saat kaçta kalkacaklar?

Bilecik için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Bilecik ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BİLECİK 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:53 05:37 13:02 16:56 20:16 21:53 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:51 05:36 13:02 16:56 20:17 21:54 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:50 05:35 13:03 16:56 20:18 21:56 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:48 05:34 13:03 16:56 20:19 21:57 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:47 05:34 13:03 16:57 20:20 21:58 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:46 05:33 13:03 16:57 20:21 22:00 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:45 05:32 13:03 16:57 20:21 22:01 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:43 05:31 13:03 16:57 20:22 22:02 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:42 05:31 13:03 16:58 20:23 22:04 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:41 05:30 13:03 16:58 20:24 22:05 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:40 05:29 13:03 16:58 20:25 22:06 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:39 05:29 13:03 16:58 20:26 22:08 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:38 05:28 13:03 16:59 20:27 22:09 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:37 05:28 13:03 16:59 20:27 22:10 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:36 05:27 13:04 16:59 20:28 22:11 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:35 05:27 13:04 16:59 20:29 22:12 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:34 05:26 13:04 17:00 20:30 22:13 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:33 05:26 13:04 17:00 20:30 22:15 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:32 05:25 13:04 17:00 20:31 22:16 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:32 05:25 13:04 17:01 20:32 22:17 21 05 Haziran 2018 Salı 03:31 05:25 13:05 17:01 20:32 22:18 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:30 05:24 13:05 17:01 20:33 22:19 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:30 05:24 13:05 17:01 20:34 22:20 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:29 05:24 13:05 17:02 20:34 22:20 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:29 05:24 13:05 17:02 20:35 22:21 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:28 05:23 13:05 17:02 20:35 22:22 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:28 05:23 13:06 17:02 20:36 22:23 28 12 Haziran 2018 Salı 03:27 05:23 13:06 17:03 20:36 22:23 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:27 05:23 13:06 17:03 20:37 22:24 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:23 13:06 17:03 20:37 22:25

BİYOPSİ YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Tahlil amacıyla vücudun herhangi bir organından parça alınması (biyopsi), orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264, Kâsânî, Bedâî’, II, 98).

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'atta Bir Selâm Verilerek Teravihin Cemaatle Kılınışı: Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır. Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke duası" okur. Sübhaneke'nin okunması bitince (cemaat ayakta başka bir şey okumaz), imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rek'ata kalkılır. Burada yine imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sûre okuyup cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaparak oturulur. Bu oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ile Rabbenâ " dualarını okuyarak selâm verirler. Böylece iki rek'at kılınmış olur. Ayağa kalkılarak tarif ettiğimiz şekilde ikişer rek'at kılınmaya devam edilerek yirmi rek'at tamamlanır. Bundan sonra üç rek'atlı vitir namazı da cemaatle kılınır.