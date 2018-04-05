Bilecik TSO başkansız kaldı

Bilecik’te bugün yapılan Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı seçimlerinde iki adayda eşit oy alınca seçimler ileri bir güne ertelendi.

Geçtiğimiz hafta Bilecik TSO binasında 12 farklı meslek grubunun meslek komitesi ve oda meclisi seçimi yapılırken, 12 gruptan 28 kişi TSO meclis üyeliğine seçildi. Seçilen 28 kişi arasında TSO Başkanlığı için 1 nolu gruptan Şükrü Keskin ve 6 nolu gruptan çıkan Mehmet Ergün 6’şar kişilik yönetim kurulu üyelerinin belirleyerek seçime girdileri. Bu sabah 09:00’da TSO’da başlayan seçimler 28 meclis üyesinin tümünün oyları kullanması ile sonuçlandı. Yapılan seçimlerde iki adayda 14’er oy alırken, eşitlik yüzünden seçim ileri bir tarihe ertelendi.

Kura çekildi

Yapılan seçimlerde başkanlara eşit oy çıkınca 6’şar kişilik yönetim kurulu üyeleri arasında kura seçimi yapıldı. Şükrü Keskin’in listesinde yer alan İlhan Karaçayır, İsmet Kızıldağ, Ercan Düzgün, Hüseyin Ocak, Murat Serhat Öztürk, Hakkı Aynur ve Mehmet Ergün’ünün listesinde Yüksel Gökçedağ, Orhan Şişman, Harun Öztürk, Ercan Öztürk, Sabri Çobanoğlu, Ersel Emiroğlu’nun isimleri bir kağıda yazarak, torbanın içine atıldı. Yapılan kura çekiminde Orhan Şişman, Ersel Emiroğlu, Harun Öztürk, Ercan Düzgün, Murat Serhat Öztürk, İsmet Kızıldağ TSO yönetim kurulu üyeliğe seçildi.

Mevcut TSO başkanı gruptan çıkmazken, meclis başkanı da kuraya takıldı

Bilecik TSO mevcut başkanı olan Mefail Ateş, 12 farklı meslek grubunun meslek komitesi ve oda meclisi seçiminde 9 nolu gruptan, Sabri Çobanoğlu, Ersel Emiroğlu, Ertan Onur ile yarışmıştı. Bu grupta üçlü 55’e 38 oyla gruptan çıkarak, mevcut başkanı devirmişlerdi. Bugün yapılan kurada ise, mevcut TSO Meclis Başkanı Hakkı Aynur kuradan liste dışı kaldı.

Öte yandan TSO Başkanlığı seçimleri sonrası 28 kişi kapalı zarf usulü oylamada meclis üyeleri kendi arasında meclis başkanını seçecek.