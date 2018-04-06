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Bilecik’e yeni ambulans tahsis edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından Bilecik’e tahsis edilen 1 yeni ambulans halkın hizmetine sunuldu.Sağlık Bakanlığı Bilecik’e 1 adet yeni ambulans tahsis ederken, ambulans devir teslim töreniyle Bilecik halkının hizmetine sunuldu.Devir teslim töreninde açıklama yapan Bilecik Sağlık İl Müdürü Dr.

Bilecik’e yeni ambulans tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Bilecik’e tahsis edilen 1 yeni ambulans halkın hizmetine sunuldu.
Sağlık Bakanlığı Bilecik’e 1 adet yeni ambulans tahsis ederken, ambulans devir teslim töreniyle Bilecik halkının hizmetine sunuldu.
Devir teslim töreninde açıklama yapan Bilecik Sağlık İl Müdürü Dr. Burak Öztop, "Sağlıkta dönüşüm programının başladığı 2002 yılından günümüze 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çok büyük değişim yaşanmıştır. 2002 yılında ilimizde 12 ambulans var iken bugün 33 ambulans, 3 istasyon varken bugün 16 istasyon bulunmaktadır. Ambulans başına düşen kişi sayısına göre Türkiye ortalamalarında en iyi durumda olan illerdendir. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen yeni ambulansı filomuza dahil edildiği bugün, ilimizde sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasında katkı sağlayan başta Sağlık Bakanlığımıza, valiliğimize ve ilimizin yerel dinamiklerine teşekkürü bir borç biliriz" şeklinde konuştu.

Bilecik’e yeni ambulans tahsis edildi

Bilecik’e yeni ambulans tahsis edildi

Bilecik’e yeni ambulans tahsis edildi

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