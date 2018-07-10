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Bilecik'in "Bakan" gururu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Fatih Dönmez'in getirilmesi Bilecik'te sevinçle karşılandı

BİLECİK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın Fatih Dönmez olması, Bilecik'te sevinçle karşılandı.

Yeni kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Berat Albayrak'ın yerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez'in getirilmesine ilişkin AA muhabirine konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Bu sistemin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacak çok önemli bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:

"Bu anlamda bizden birisinin kardeşimizin gerçekten gurur duyduğumuz daha öncesinde de Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı yapan Fatih Dönmez beyin de bakan olması bizlerin mutluluğuna mutluluk, heyecanına heyecan, umuduna umut kattı. Bu sebeple son derece gururluyuz. Bilecik olarak kuruluşun, dirilişin, kurtuluşun beşiği bu güzel topraklardan yetişen kardeşimizin bu sistemin oturması noktasında güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Enerji olmadan yol almak mümkün mümkün değil, enerji ülkemizin gelecek hedefleri için vazgeçilmek bir olay."

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirilen Dönmez'e yeni görevinde başarılar diledi.

Can, dün ülke ve millet olarak büyük ve önemli bir güne şahitlik edildiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, dün itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Bu anlamda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bakanlar Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine şehrimizin gururu ve büyük bir değeri olan Fatih Dönmez'in getirildiğini büyük bir sevinçle öğrendik. Bakanımız Fatih Dönmez'e yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık da mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Karabıyık, ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Fatih Dönmez'in Türkiye'de enerji alanında gösterdiği performans ve derin tecrübesi zaten tartışılmaz. Son 20 yılda enerji alanında yaptığı çalışmalar ve etkinliği tüm ülke nazarında fazlasıyla biliniyordu. Bizim için bunun diğer önemli tarafı, hemşehrimiz olması ve ata topraklarında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaması. Yatırımlar ve takibi konusunda ata topraklarına göstermiş olduğu önemi hepimiz biliyoruz. Bunların her biri birleşince ortaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı gibi bir görev çıkıyor. Biz bu noktada hemşehrileri olarak, ilimiz adına Fatih Dönmez'e bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür ve minnet göstersek azdır."

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Bilecik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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