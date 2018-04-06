Bilecik’in en güzel sesleri Kristal Çınar Ses Yarışması ile belli oldu

Bilecik Belediyesi tarafından, Kültür ve Sanat Şehri Bilecik’te gerçekleştirilen 3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışmasının final gecesinde, Bilecik’in en güzel sesleri belirlendi.

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen 3’üncü Kristal Çınar Ses Yarışmasında büyük performans sergileyen 3 erkek ve 3 kız yarışmacı, derece aldı. Bilecik Belediyesi tarafından ’’Bilecik Sesini Arıyor’’ sloganı ile gerçekleştirilen finale kalan genç müzikseverler, jüri karşısında performanslarını sergiledi. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yarışmanın Kadınlar kategorisinde; Zeynep Balaban 1’inci olurken, Edanur Özcan 2’nci oldu ve Şüheda Nur Ünsal ise 3’üncü oldu. Erkekler Kategorisinde ise; Yavuz Çakmak 1’inci olurken, Uğur Pala 2’nciliği aldı ve İbrahim Kahya ise 3’üncü oldu.

"Bilecik belediyesi olarak birçok konuda farkındalığı ortaya koyuyoruz’’

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı gerçekleştirilen program sonunda yaptığı konuşmada Bilecik’te güzel ve özel bir ana daha şahitlik ettiklerini belirtti. Bilecik Belediyesi tarafından sadece fiziki hizmetlerin değil kültürel ve sanatsal etkinliklere de önemli bir yer ayrıldığını belirten Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları söyledi: ‘’Bilecik Belediyesi olarak çok şükür 14 yıllık hizmet hayatımızda birçok güzel çalışmayı hep birlikte gerçekleştirdik. Diriliş Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik’te her anlamda hizmet etmeye gayret gösterdik. Belediyeciliğin temel işlevleri olur. Ancak bizler Bilecik Belediyesi olarak sadece rutin çalışmalar yapmakla kalmadık. Başladığımız günden itibaren birçok alanda farkındalıkları oluşturduk. Sanat insanı eğitir ve insanın toplumsal yaşama kazandırılmasını sağlar. Bilecik Belediyesi olarak kendi imkanlarımız doğrultusunda bu tür güzel etkinliklere imza atıyoruz. Çocuklarımız için müzik kurslarından yaz spor okullarına, kadınlarımız için el becerilerinden bu tür yarışmalara kadar birçok aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bugün gururla söyleyebiliriz ki Bilecik Belediyesi olarak sanatsal ve kültürel aktivitelerde çok iyi bir durumdayız. Her yıl 500’e yakın öğrencimiz müziğin birçok çeşidinde sertifika sahibi oluyor” dedi. Gerçekleştirilen programın önemine değinen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bilecik Belediyesi olarak sanatı, sanatçıyı ve sanatseveri seviyoruz ve bu anlamda güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. Ben bu anlamda böyle zor ve önemli bir çalışmayı bizlerle buluşturan başta Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz çalışanları başta olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer yandan değerli jüri üyelerimize ve bu anlamlı yarışmada özgüvenleri ile yer alan kardeşlerim ve siz değerli hemşehrilerime çak teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genç müzisyenler ünlü isimlerin olduğu jüri karşısında sahneye çıktı

Kültür ve Sanat Şehri Bilecik’te gerçekleştirilen 3’üncü Kristal Çınar Ses yarışmasının final bölümüne kalan yarışmacılar önemli isimler karşısında performanslarını sergiledi. Jüri üyeleri arasında; İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Elemanı ve Müzik Öğretmeni Esra Erbil, Bölge Hastanesi Pephem ve Pendik Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi ve Bakanlık Jüri Üyesi Pınar Dilek Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Mezunu, Kanun Sanatçısı ve Müzik Öğretmeni Serkan Güven, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar Mezunu Osmangazi Üniversitesi Halk Bilim Araştırma Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Bakanlı Jüri üyesi Gökhan Ülker, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Milli Eğitim Bakanlığı Halk Müziği jüri Üyesi Hakan Evciman, Afyon Kocatepe üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Fethi Ark ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Türk Halk Müziği Koro Şefi Bakanlık Jüri Üyesi Pelin Demirçe Altıntaş yer aldı. Kadınlar ve Erkekler kategorisi olarak ayrı ayrı şekilde gerçekleştirilen yarışmada 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın ve 3’üncğ kişiye ise çeyrek altın hediyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Belediye Meclis Üyesi Pervin Taşçı ve 9. Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez tarafından verildi.