Bilecikspor kendi evinde mağlup oldu

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Bilecikspor, kendi sahasında küme düşme hattında bulunan Vezirhanspor’a 2-0 mağlup oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig 25’inci hafta müsabakasında Bilecikspor, Vezirhanspor’a yenilerek ligdeki beşinci mağlubiyetini aldı. Bilecik Edebali Stadı’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Vezirhanspor maçın 20’nci dakikasında Orhan Över ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası iki takımın bulduğu pozisyonlar sonuçsuz kalınca ilk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya daha istekli bir futbolla başlayan Vezirhanspor deplasmanda oynamasına rağmen taraftarının desteğini de alarak maçın 75’inci dakikasında Günay Gergin ile durumu 2-0’a getirdi. Bu gol sonrası yakalanan pozisyonlar sonuçsuz kalınca, Vezirhanspor mücadeleden 2-0 galip ayrılarak ligde kalma umutlarını ligin son haftasına bıraktı. Vezirhanspor bu galibiyetle ile puanını 22’e çıkarırken Bilecikspor ise aldığı beşinci mağlubiyetin ardından 56 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Maç sonunda alınan galibiyet sevincine Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’ta dahil olurken, taraftar ve futbolcular büyük mutluluk yaşadı.