BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 2 asırdır sürdürülen arife günü geleneği kapsamında, ilçe meydanında toplanan ve uzun kuyruk oluşturan çocuklara şeker dağıtıldı.

Bin 20 kişinin yaşadığı ilçede asırlardır dini bayramlar öncesi "şeker dağıtma" adı verilen gelenek devam ettiriliyor.

Arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kılıyor, daha sonra büyükler, caddede sıraya giren çocuklara şeker ve çikolata dağıtıyor. Şeker dağıtma merasiminin ardından köylüler mezarlığı ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okuyor ve dua ediyor.

Yenipazar Kaymakamı Hamza Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerden babalara şimdi de kendilerinden çocuklara devam eden geleneğin hep süreceğini söyledi.

Türkmen, "İki yıldır buradayım ve bu adete şahit oluyorum. Çocuklarla beraber onların heyecanını yaşıyorum. Sıraya giren her çocuğun elindeki poşetlere çikolata ve şeker bırakıyoruz. Bende iki çocuğumla birlikte geldim, açıkçası haftalardır bunu bekliyorduk." diye konuştu.