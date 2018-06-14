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Bilecik'te 2 asırlık "şeker dağıtma" geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:30 | Son Güncelleme

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde asırlık gelenek kapsamında kaymakam ve belediye başkanı ve büyükler, meydanda sıraya giren çocuklara şeker dağıttı - Kaymakam Hamza Türkmen: - "İki yıldır buradayım ve bu adete şahit oluyorum. Çocuklarla beraber onların heyecanını yaşıyorum"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, 2 asırdır sürdürülen arife günü geleneği kapsamında, ilçe meydanında toplanan ve uzun kuyruk oluşturan çocuklara şeker dağıtıldı.

Bin 20 kişinin yaşadığı ilçede asırlardır dini bayramlar öncesi "şeker dağıtma" adı verilen gelenek devam ettiriliyor.

Arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kılıyor, daha sonra büyükler, caddede sıraya giren çocuklara şeker ve çikolata dağıtıyor. Şeker dağıtma merasiminin ardından köylüler mezarlığı ziyaret ederek Kuran-ı Kerim okuyor ve dua ediyor.

Yenipazar Kaymakamı Hamza Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerden babalara şimdi de kendilerinden çocuklara devam eden geleneğin hep süreceğini söyledi.

Türkmen, "İki yıldır buradayım ve bu adete şahit oluyorum. Çocuklarla beraber onların heyecanını yaşıyorum. Sıraya giren her çocuğun elindeki poşetlere çikolata ve şeker bırakıyoruz. Bende iki çocuğumla birlikte geldim, açıkçası haftalardır bunu bekliyorduk." diye konuştu.

Belediye Başkanı İlhan Özden ise her dini bayram öncesinde ikindi namazından sonra ilçede asırlardır yapılan geleneği sürdürdüklerini belirtti. Özden, "Gerçekten böyle bir geleneğin Türkiye'de sadece burada olduğunu düşünüyorum. Çocuklarına farklı bir anı yaşatmak isteyen bütün herkesi Yenipazar'a bekliyoruz. Güzel bir gelenek ve böyle de sürecek. Poşetini alan gelsin." dedi.

Antalya'dan tatil için gelen gelen Sibel Alagöz, "Küçükken biz topluyorduk, yıllar sora buraya gelmek de kısmetmiş. Çok mutlu olduk." ifadesini kullandı.

59 yaşındaki Zeyneti Güven de kendisini bildiği bileli bu geleneği her sene büyük bir mutlulukla devam ettirdiklerini dile getirdi.

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