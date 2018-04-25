Bilecik’te 57. Alay “Vefa Yürüyüşü” yapıldı

Bilecik’te Çanakkale Kara Savaşları’nın 103’üncü yıl dönümü anma törenleri kapsamında, “57’inci Alay Vefa Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Cumhuriyet Meydanı’nda Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından toplanan yaklaşık bin kişilik gruba konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Çanakkale’de ve 81 il merkezinde 57. Alay ve tüm şehitler adına “Vefa Yürüyüşü” düzenlendiğini belirtti. Yıldız, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Kahramanlar Savaşı olarak Türk ve dünya tarihine geçen Çanakkale Cephe Savaşı 1 milyona yakın verilen büyük kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaş ve kahramanlık destanlarından biri olduğu unutulmamalıdır. 24 Nisan 1915 tarihinde tarihine kadar bizzat Yarbay Mustafa Kemal ve Binbaşı Hüseyin Avni tarafından sürekli eğitime tabii tutulan 57’nci piyade alayı 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alır almaz Cönk Bayırı’na hareket etmiştir. 57’nci alayın Cönk Bayırı’na hareket eden üç taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 300 subay ve askeri Cönk Bayırı’nda kendisinden yaklaşık 6 kat büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçerek kahraman Türk askerinin üstün cesaretini göstermiştir. Bu büyük kahramanlık şu şekilde anlatılıyor; karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8-10 metre. Yani ölüm muhakkak. 1’inci siperdekilerin hiç birisi kurtulmamacasına tek, tek düşüyor. 2’nci siperdekiler de onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılıkla ve tevekkülle. Biliyor musunuz, öleni görüyor 3 dakikaya kadar da öleceğini çok iyi biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Hiç kimsede sarsılmak yok. Okumasını bilenler Kuran’ı Kerim okuyor. Bilmeyenler de kelime-i şahadet çekerek düşmanın üzerine yürüyorlar ve hepsi şahadet şerbetini içmeye hazırdırlar. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran işte bu yüksek ruhtur. Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57’nci piyade alayı milletimizin inancını, kahraman ordumuzun savaş gücünü kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir” dedi.

Konuşmasının ardından, Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan grup, Atatürk caddesi üzerinden Karayolları kavşağına kadar açtıkları dev bayrak ile yürüdüler.

Buradan Bilecik Belediyesi önünden Şeyh Edebali türbesine inen gruba Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Bilecik 2.Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Bilecik İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Bilecik Ağır Ceza Reisi Kamil Kaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve kurum müdürleri eşlik etti.

Yürüyüş, Kur’an tilaveti ve Fatiha okunmasının ardından son buldu.