Bilecik’te 75 kadına girişimcilik eğitimi

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, il genelinde 75 kadın girişimciye eğitim verilmeye başlandığını belirtti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında istihdama yönelik sertifikalı uygulamalı eğitimleri Bilecik’te başladı. "Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" sloganıyla başlatılan proje kapsamında kırsal alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımsal faaliyetlerin içinde yer alan 18-40 yaş genç kadınlara yönelik düzenleniyor. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, yaptığı konuşmada, il genelinde 75 kadına eğitim verilmeye başlandığını bildirdi. Büyükakın, "Projenin güzel sonuçlara vesile olacağına inanıyorum. Kadınlarımız burada edindiği bilgilerle ticari yaşama atılma fırsatı yakalayabilir, kendi işlerini kurabilir. Bilecik’in tanıtımına katkı sağlayabilirler. Kadınlarımızın sosyal, siyasi ve ticari hayatın içinde olmalarını sonuna kadar destekliyoruz, destekleyeceğiz. Kadınlar istesin yeter ki, yapamayacakları hiçbir şey yok. Hepinize inanıyor ve güveniyoruz" dedi.
Hayvancılık, süt ve süt ürünleri üretimi, takı tasarım, arıcılık, el işi ve turizm alanında desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten kadınlar ise projeden övgüyle bahsettiler.
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