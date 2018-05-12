HABER

Bilecik'te araç yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 01:45 | Son Güncelleme

Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sokak'ta park halinde olan Engin Beyce'ye ait 11 AV 094 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

LPG'li olduğu belirlenen otomobil kullanılamaz hale geldi.

MHP'li başkan CHP'ye geçti!MHP'li başkan CHP'ye geçti!
Ülke şokta! Yüzde 250 zam yapıldıÜlke şokta! Yüzde 250 zam yapıldı
Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar... Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tomobil yangın

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iptal edilecek mi? YSK kararını verdi

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları düşüyor

Karayollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezaları düşüyor

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 12 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.