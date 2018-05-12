Bilecik'te araç yangını

BİLECİK (AA) - Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi Erenler Sokak'ta park halinde olan Engin Beyce'ye ait 11 AV 094 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
LPG'li olduğu belirlenen otomobil kullanılamaz hale geldi.
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