BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen "Astronomi ve Öğretmen Seminerleri" kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına kurulan teleskoplara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına yerleştirilen 4 teleskop ile vatandaşlar gezegenleri ve yıldızları izledi.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, organizasyona yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
Yağcı, "Gökyüzü sırlarla dolu, herkesin merak konusu. Bilecikliler de çocuklarını, eşlerini alarak gece geç saat demeden geldiler. Bu tür etkinliklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe teleskopuyla katılan fizik öğretmeni Ümit Fuat Özyar da "Aya, gezegenlere bakıyoruz, Venüs'e bakıyoruz, ay yüzeyinde gezebiliyorsunuz. Kraterlere, dağlara bakabiliyorsunuz. Teleskoplar bilgisayara aktarıyor ve oradan da izleme imkanı sunuyor. Uzay fotoğraflarının nasıl çekildiğini de göstermek istedik." dedi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, NTV canlı yayınında 24 Haziran'daki erken seçimle ilgili çarpıcı açıklamalar
İYİ Parti erken seçime girebiliyor mu? Aytun Çıray'dan YSK ve Yargıtay açıklaması!
Damadın şakası kötü bitti
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek
Irak'ta seçim öncesi milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Olay yatak itirafı: Penisimi kırdım!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Xiaomi Mi 7 erteleniyor! Bakın neden...
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum