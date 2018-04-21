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Bilecik'te "Astronomi ve Öğretmen Seminerleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 22:50 | Son Güncelleme

Program kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına kurulan teleskoplar ile vatandaşlar gezegenleri ve yıldızları izledi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen "Astronomi ve Öğretmen Seminerleri" kapsamında, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına kurulan teleskoplara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen program çerçevesinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına yerleştirilen 4 teleskop ile vatandaşlar gezegenleri ve yıldızları izledi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, organizasyona yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Yağcı, "Gökyüzü sırlarla dolu, herkesin merak konusu. Bilecikliler de çocuklarını, eşlerini alarak gece geç saat demeden geldiler. Bu tür etkinliklerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe teleskopuyla katılan fizik öğretmeni Ümit Fuat Özyar da "Aya, gezegenlere bakıyoruz, Venüs'e bakıyoruz, ay yüzeyinde gezebiliyorsunuz. Kraterlere, dağlara bakabiliyorsunuz. Teleskoplar bilgisayara aktarıyor ve oradan da izleme imkanı sunuyor. Uzay fotoğraflarının nasıl çekildiğini de göstermek istedik." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökyüzü Teleskop

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