Bilecik'te bıçaklı saldırı: 1 ölü

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Selahattin Dut (54), İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce bıçaklandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Dut'u Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Dut'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

