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Bilecik'te bulunan geyik böceği, 2 gün yaşayabildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

BİLECİK'te, vatandaşlar tarafından bulunup kavanozda Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen 'Geyik böceği', 2 gün yaşayabildi.

Bilecik'te bulunan geyik böceği, 2 gün yaşayabildi

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, vatandaşlar tarafından bulunup kavanozda Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen 'Geyik böceği', 2 gün yaşayabildi.
Dünya'da sadece Hatay'da olduğu belirtilen geyik böceği, Bilecik'te de görüldü. Önceki gün bir vatandaş tarafından bulunup kavanoz içerisine konulan geyik böceği, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne göndermek istedikleri geyik böceğinin öldüğünü söyledi. Avcı, "Bu, Hatay'da Amanos Dağları'nda bulunan bir böcek. Bilecik'e nasıl geldiğini bilemiyoruz" dedi.

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