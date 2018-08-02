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Bilecik'te çimento fabrikasına karpuzlu tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

BİLECİK'in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde yapılmak istenen ikinci çimento fabrikasına belde halkı karşı çıkınca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı gerçekleştirilemedi.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde yapılmak istenen ikinci çimento fabrikasına belde halkı karşı çıkınca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı gerçekleştirilemedi. Vezirhan'da yapılması planlanan ikinci çimento fabrikası için bugün Cihan Bektaş Kültür Salonu'nda ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlenmek istendi. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altındaki toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi İl Müdürlüğü yetkilileri ile çimento fabrikasını kuracak firma temsilcileri ve çevre illerden gelen doğa koruma gönüllüleriyle belde sakinleri katıldı. Toplantı başlamadan önce İstiklal Marşı'nın okunması için salondan dışarı çıkıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından belde halkı, protesto amacıyla salona girmedi. Salonun önünde toplanan kalabalık, beldelerinde ikinci çimento fabrikası kurulmasını istemediklerini belirtti. Kalabalığın tepkisi üzerine ÇED bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilemedi. Belde sakinleri, ellerinde 'Kanser olmak istemiyoruz', 'Para mı, sağlık mı?', 'Doğanın talanına 'Dur' de' yazılı dövizler taşıdı. Belde halkından bir kişi ise traktörle getirdiği karpuzları toplantı salonun karşısında yere attı. Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, olaylarla ilgili "Halkın kararına saygılıyız" dedi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak da belde sakinlerinin görüşlerini yazılı dilekçeyle bildirmeleri gerektiğini belirtti. Budak, sürecin nasıl sürdürüleceğine bakanlıkça karar verileceğini söyledi.

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